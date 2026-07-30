Oportunidad de empleo en Mendoza: heladería suma personal con pocos requisitos

Heladería mendocina abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Alma de Helado es una heladería especializada en la elaboración y comercialización de helados artesanales. Con un local ubicado en el Gran Mendoza, la empresa se caracteriza por ofrecer una amplia variedad de sabores y una atención personalizada a sus clientes.

La heladería se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para incorporar personal a su equipo de trabajo.

Acerca de la vacante de trabajo

La empresa busca incorporar personal para desempeñarse como despachante de helados en su local céntrico.

La vacante corresponde a un puesto presencial en la zona de Ciudad de Mendoza y Las Heras.

Requisitos

Los interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Contar con experiencia como despachante de helados (requisito excluyente).

como despachante de helados (requisito excluyente). Ser de sexo masculino.

Residir en Ciudad de Mendoza o Las Heras, o tener disponibilidad para trabajar en esa zona.

Cómo postular

Quienes deseen participar de la vacante de trabajo deberán enviar su currículum vitae al correo electrónico almadeheladocv@gmail.com.

También pueden acercar su CV al local de Alma de Helado, ubicado en Juan B. Justo 112.