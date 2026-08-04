“No es la noticia que esperábamos”: la dramática actualización sobre la salud de Denisse González la ex GH

La ex Gran Hermano permanece bajo estricta observación médica tras acudir a un control de rutina donde le detectaron una marcada disminución en sus valores sanguíneos.

La salud de Denisse González encendió las alarmas en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. La joven influencer y exparticipante de Gran Hermano atraviesa una compleja internación luego de que un chequeo médico de rutina revelara una alteración severa en su organismo: un descenso crítico en el recuento de plaquetas.

El diagnóstico tomó por sorpresa a la joven, quien relató en sus plataformas digitales cómo se desencadenó la urgencia médica: “Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Para que se den una idea, una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3.000”.

Dada la gravedad de los parámetros —que aumentan considerablemente el riesgo de hemorragias—, el cuerpo médico decidió su internación inmediata para aplicarle tratamiento y someterla a una batería de análisis exhaustivos que permitan determinar la causa exacta de la trombocitopenia.

La recaída que encendió la alarma

Pese a estar bajo estricto control hospitalario, en las últimas horas la influencer compartió una actualización que preocupó a sus seguidores. “Hoy las plaquetas bajaron a 6.000 (ayer estaban en 8.000). No es la noticia que esperábamos, pero seguimos peleándola y los médicos están encima de todo. Parece que esto viene para un rato más, así que toca tener paciencia y seguir con fuerza”, detalló Denisse.

Sin un diagnóstico definitivo sobre el origen del cuadro —el cual abarca posibles causas infecciosas, autoinmunes o hematológicas—, la estadía en el centro médico se extenderá de forma indeterminada hasta lograr estabilizar sus valores.

El refugio en el afecto de sus seguidores

En medio de la incertidumbre y el aislamiento hospitalario, la ex Gran Hermano se mostró profundamente conmovida por las muestras de cariño, regalos y cartas manuscritas que le hicieron llegar sus fanáticos.

“En un momento tan difícil, sentir tanto cariño me emociona muchísimo. Capaz ustedes piensan que es un detalle, pero para mí significa un montón”, expresó al mostrar los obsequios recibidos en la habitación, destacando que el apoyo de la comunidad virtual se convirtió en su principal sostén emocional durante esta difícil prueba.