Tras las nevadas vuelve el Zonda a Mendoza: qué zonas podría afectar esta semana

Defensa Civil emitió un nuevo reporte meteorológico que anticipa la presencia de viento Zonda durante los próximos tres días. El fenómeno será de intensidad leve, pero alcanzará distintos sectores de Mendoza y estará acompañado por un ascenso de la temperatura.

Luego de varios días marcados por las nevadas, las heladas y la ola polar, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar en Mendoza. La Dirección Provincial de Defensa Civil advirtió que desde este lunes y hasta el miércoles se registrará viento Zonda en diferentes zonas de la provincia, mientras que las temperaturas máximas aumentarán progresivamente y podrían alcanzar los 20°C.

Qué zonas de Mendoza podrían verse afectadas por el viento Zonda

Según el reporte oficial, el viento Zonda tendrá características leves, aunque se presentará durante tres jornadas consecutivas en distintos sectores de la provincia.

Las principales áreas afectadas serán:

Toda la precordillera mendocina.

Malargüe , donde podrían registrarse ráfagas cercanas a los 35 km/h el miércoles.

, donde podrían registrarse ráfagas cercanas a los el miércoles. Valle de Uspallata , con probabilidad de Zonda durante la jornada del miércoles.

, con probabilidad de Zonda durante la jornada del miércoles. Además, se espera circulación de viento Norte en la zona Este provincial durante las tardes.

Pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

Durante este lunes, el viento Zonda comenzará a soplar desde la madrugada y se mantendrá hasta aproximadamente el mediodía sobre toda la precordillera. En tanto, entre las 12 y las 19 horas se prevé circulación de viento Norte de intensidad leve sobre el Este mendocino.

El cielo permanecerá mayormente despejado durante la mañana, aunque desde el mediodía aumentará la nubosidad en Malargüe, el Valle de Uco y el Sur provincial.

Las temperaturas previstas son: máxima: 14°C. Mínimas: entre -5°C y -4°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco, y entre -2°C y -1°C en el resto de Mendoza.

Cómo estará el tiempo el martes

El martes continuará la presencia del viento Zonda, que afectará la precordillera y Malargüe entre las 5 y las 22 horas. Además, persistirá el viento Norte en el Este provincial desde las 11 hasta la noche.

Durante la jornada aumentará la nubosidad sobre el Sur provincial, el Valle de Uco y posteriormente el Este mendocino, aunque no se esperan precipitaciones en el llano.

Las temperaturas mostrarán un importante ascenso: máxima: 17°C. Mínimas: alrededor de -2°C en Malargüe y de 2°C en el resto de la provincia.

El miércoles será el día con mayor presencia de Zonda

De acuerdo con Defensa Civil, el miércoles será la jornada donde el fenómeno tendrá mayor persistencia. El viento Zonda soplará desde la madrugada hasta las 20 horas en la precordillera. En Malargüe podría alcanzar velocidades cercanas a los 35 km/h, mientras que también existe la posibilidad de que llegue al Valle de Uspallata.

Las temperaturas seguirán aumentando y se ubicarán entre: máximas: 19°C y 20°C. Mínimas: entre -2°C y -1°C en Malargüe y alrededor de 2°C en el resto del territorio provincial.