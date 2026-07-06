Fue a reciclar a Godoy Cruz, mostró un insólito look que encontró y el video se volvió viral

Un grupo de jóvenes que trabaja en reciclaje protagonizó un desopilante momento mientras realizaba sus tareas en Godoy Cruz. Uno de ellos se probó la ropa que habían encontrado entre los residuos y compartió el video en redes sociales, donde rápidamente se volvió viral.

Lo que comenzó como una jornada laboral habitual terminó convirtiéndose en una escena que hizo reír a miles de usuarios en las redes sociales. Un joven mendocino que trabaja en tareas de reciclaje en Godoy Cruz decidió tomarse con humor un curioso hallazgo y el resultado fue un video que rápidamente se viralizó.

Mientras recorrían distintos puntos recolectando materiales reciclables, el grupo encontró varias prendas de vestir en buen estado. Lejos de dejarlas a un costado, uno de los trabajadores decidió probárselas y protagonizar una divertida secuencia frente a sus compañeros.

El joven se puso un conjunto integrado por un top, una falda y un par de tacos altos que también habían sido descartados. Con total naturalidad comenzó a desfilar entre las bolsas, caminó por el predio, saludó desde una de las máquinas utilizadas para el trabajo e incluso se animó a correr con los zapatos puestos. ““Esto es reciclaje a todo ritmo en la Perón de Godoy Cruz”, escribió junto a las imágenes.

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Compartió el video a través de las redes sociales y se volvió viral en cuestión de horas. Todos estallaron de la risa pro la escena, mientras que otros escribieron en los comentarios: “enséñame a correr con tacos”, “ya habia bastante practica parece”, “Nueva temporada de la novela brasileña ” avenida Brasil “.