Mendoza: habrá cortes de luz en barrios de 9 departamentos este martes 7 de julio

Edemsa confirmó que realizará tareas de mantenimiento este martes en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 7 de julio ee llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este fin de semana

Habrá cortes de luz este martes 7 de julio

Ciudad

En el Sector IV del barrio Dalvian. De 14.30 a 18.30 h.

Guaymallén

En calle Severo del Castillo, entre 25 de Mayo e Infanta Isabel. En calle Durand, hacia el oeste de Severo del Castillo. En calle San Pedro. En calle Antonio Isgró y zonas aledañas; Corralitos. De 8.45 a 12.45 h.

Entre calles Miller, Cipolletti, Lamadrid, Alem y adyacencias; Coronel Dorrego. De 9.30 a 15.30 h.

En calle La Purísima, entre Río Vacas y Río Cuevas. En calle Tomás Godoy Cruz, hacia el este de La Purísima, y áreas adyacentes; Capilla del Rosario. De 9.45 a 13.45 h.

En calle 25 de Mayo, entre Severo del Castillo y Cavagnaro. En callejones Bilbao y Carrasco. En barrio El Salvador y zonas aledañas; La Primavera. De 8.45 a 12.45 h.

Las Heras

En el callejón Sardi, hacia el norte de calle Lavalle, y adyacencias; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.

Entre calles Florentino Ameghino, Independencia, Remedios de Escalada de San Martín, Lateral Oeste del Acceso Norte y zonas aledañas; El Plumerillo. De 9.00 a 13.00 h.

Luján

En calle Cabrera, hacia el sur de Pueyrredón. En calle Rizzo, entre Álzaga y Luis Danti. En calle Moyano, hacia el este de Álzaga, y adyacencias; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.

En la Ruta Provincial N°15. En Bodega Tapiz y áreas adyacentes; Agrelo. De 9.30 a 13.30 h.

Maipú

En calle N°601; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.

Tupungato

En calle El Ingenio, entre calle “B” y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°99); Cordón del Plata. De 9.30 a 13.20 h.

Tunuyán

En calle La Gaucha, 650 metros hacia el sur de Libertador San Martín; La Primavera. De 9.40 a 13.40 h.

En calle Yrigoyen. En el barrio Portal del Valle y adyacencias. De 11.40 a 13.40 h.

San Carlos

En calle San Martín, entre Fray Inalicán y barrio El Esfuerzo. De 15.30 a 19.30 h.

En calles Quiroga y Constantini, hacia el norte de Costa Canal Uco; Eugenio Bustos. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael