AUH: quiénes van a cobrar $355000 en julio del 2026

Los nuevos valores de la Asignación Universal por Hijo ya están disponibles en Mi Anses tras el aumento del 2,15% de julio de 2026. Conocé cuánto cobra una familia con uno, dos o tres hijos, cómo funciona la retención del 20% y quiénes perciben el adicional por zona desfavorable.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para julio de 2026. El incremento es del 2,15% y fue aplicado de acuerdo con la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Los nuevos valores fueron oficializados mediante el Anexo V de la Resolución 187/2026 y ya pueden consultarse a través de la plataforma Mi Anses.

Cuánto cobra la AUH en julio

Si bien el monto bruto de la AUH quedó establecido en $148.049, la mayoría de los beneficiarios recibe el 80% de ese valor, ya que Anses retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta de la AUH.

Los montos vigentes son los siguientes:

Monto total: $148.049 .

. Pago directo (80%): $118.439,20 .

. Retención (20%): $29.609,80.

En el caso de la AUH por discapacidad, los importes son:

Monto total: $482.062 .

. Pago directo (80%): $385.649,60 .

. Retención (20%): $96.412,40.

No obstante, algunas familias perciben el 100% del beneficio cuando Anses y el Ministerio de Salud verifican automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y del Calendario Nacional de Vacunación para niños de hasta 4 años inclusive.

AUH con adicional por zona desfavorable

Los titulares que residen en la denominada Zona 1 y cobran la asignación mediante una cuenta bancaria reciben un adicional por zona desfavorable.

Esta región comprende las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones.

En estos casos, los montos son:

Monto total: $192.464 .

. Pago directo (80%): $153.971,20 .

. Retención (20%): $38.492,80.

Para la AUH por discapacidad en Zona 1, los valores quedaron establecidos en:

Monto total: $626.681 .

. Pago directo (80%): $501.344,80 .

. Retención (20%): $125.336,20.

Es importante tener en cuenta que quienes cobran la asignación a través de una billetera virtual no acceden al adicional por zona desfavorable.

Cómo se cobra el 20% retenido

El 20% que Anses retiene todos los meses no se pierde. Ese dinero se acumula y se paga una vez que el titular presenta la Libreta de la AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el cumplimiento del calendario de vacunación de los menores.

La Libreta puede presentarse de forma digital mediante Mi Anses o en cualquiera de las oficinas del organismo. Una vez realizada la gestión, el monto retenido se acredita aproximadamente 60 días después.

AUH: ¿Cuánto vas a cobrar por 2 o 3 hijos?

Esto es lo que vas a cobrar por 2 o 3 hijos:

Cantidad de hijos Monto total Cobro mensual (80%) Retención (20%) 2 hijos $296.098 $236.878,40 $59.219,60 3 hijos $444.147 $355.317,60 $88.829,40

Si alguno de los hijos tiene discapacidad

El monto mensual por cada hijo con discapacidad es:

Monto total: $482.062.

$482.062. Cobro mensual (80%): $385.649,60.

$385.649,60. Retención (20%): $96.412,40.

Estos importes corresponden a la mayoría de los beneficiarios, ya que Anses retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH. Algunas familias cobran el 100% de la prestación cuando los controles de salud y vacunación se verifican automáticamente.