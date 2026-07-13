Mendoza: un motociclista atropelló a una nena de 8 años y se dio a la fuga

La menor de 8 años sufrió un politraumatismo grave y fue trasladada de urgencia al Hospital Notti. El conductor de una moto tipo enduro huyó tras el impacto y es buscado por la Policía.

Una nena de 8 años permanece internada luego de ser atropellada por un motociclista que escapó sin asistirla en el departamento de San Martín. El hecho ocurrió durante la tarde de este lunes, cuando la menor intentaba cruzar una calle junto a su madre.

De acuerdo con la información policial, el siniestro se registró alrededor de las 17.52 en la intersección de la Ruta Nacional 7 y calle Viamonte.

Según relató la madre de la menor a los efectivos policiales, ambas se disponían a cruzar la calzada cuando fueron sorprendidas por una motocicleta tipo enduro que circulaba por la zona.

Por causas que ahora son materia de investigación, el conductor embistió a la niña y, en lugar de detenerse para asistirla, aceleró y escapó en dirección hacia el Este.

La nena fue trasladada de urgencia al Hospital Notti

Tras el impacto, personal del Servicio de Emergencias Coordinado llegó rápidamente al lugar para asistir a la víctima.

La médica que intervino diagnosticó que la menor presentaba un politraumatismo grave, por lo que se dispuso su inmediato traslado al Hospital Pediátrico Humberto Notti, donde quedó internada para recibir atención.

Luego del accidente, la Policía de Mendoza inició un operativo para intentar identificar al conductor involucrado. Según la descripción aportada por testigos y familiares, el sospechoso circulaba en una motocicleta tipo enduro, de color blanca con negro.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín, que lleva adelante la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad del conductor.