Cambio en las encuestas de Gran Hermano: ¿Quién se va de la casa hoy lunes 13 de julio?

La placa de nominados sufrió modificaciones clave este domingo y el voto del público dio un vuelco inesperado. De un Manuel Ibero contra las cuerdas a un “versus” de mujeres que define la eliminación de esta noche.

La expectativa es total entre los fanáticos de Gran Hermano: Generación Dorada , el reality de las noches de El 9 Televida. Este lunes 13 de julio se vivirá una de las galas de eliminación más tensas y cambiantes de la temporada. Luego de una semana marcada por complots, sanciones y una fuerte campaña en redes sociales, el panorama para los nominados cambió drásticamente tras la gala de salvación del domingo.

Lo que en un principio parecía una eliminación cantada y unánime, en las últimas horas se transformó en un escenario de extrema paridad que mantiene en vilo a toda la casa.

De 9 a 6: así quedó la placa definitiva para este lunes

A mitad de semana, la placa negativa de la semana 20 era multitudinaria y sumamente peligrosa, con nueve nombres en la cuerda floja. Sin embargo, tal como estaba previsto en la dinámica del juego, este domingo 12 de julio la placa se redujo. Tres participantes lograron el apoyo suficiente para salir de la zona de riesgo y asegurar su permanencia por una semana más: Matías Hanssen, Alejandra Majluf y Mariela Prieto.

De esta manera, la placa definitiva que se definirá esta noche quedó conformada por seis jugadores:

Luana Fernández

Sol Abraham

Emanuel Di Gioia

Yisela “Yipio” Pintos

Manuel Ibero

Juan Carlos “JC” López

El inesperado vuelco de las encuestas: ¿Por qué Manuel ya no es el favorito a irse?

Al comienzo de la semana, los sondeos en redes sociales mostraban una tendencia demoledora. La encuesta masiva realizada en X (Twitter) por el panelista Fede Bongiorno ubicaba a Manuel Ibero con un pie y medio afuera del reality, acumulando un arrollador 60,5% de los votos negativos. Este rechazo masivo del público se había alimentado directamente de sus polémicos comentarios criticando el nivel actual de Lionel Messi, lo que generó un repudio total en las redes.

Sin embargo, el fin de semana trajo nuevos acontecimientos dentro de la convivencia y las campañas de los fandoms reconfiguraron el mapa de votación.

Según los últimos sondeos publicados por la cuenta especializada GH Encuestas, el foco de los televidentes se desvió sorpresivamente de Manuel, Emanuel, JC y Yipio (quienes quedaron con porcentajes notablemente bajos) para concentrarse en un duelo directo entre dos jugadoras.

Actualmente, la tendencia marca que Sol Abraham lidera la intención de voto para abandonar la casa con un 27,7%, seguida muy de cerca por Luana Fernández con un 21%. Si bien Sol aparece hoy como la participante más comprometida de cara a la gala de esta noche, la brecha es sumamente estrecha y el resultado final podría revertirse en las últimas horas antes del cierre de los teléfonos.

¿Cómo votar para la gala de eliminación?

Cabe recordar que las encuestas en redes sociales funcionan únicamente como un termómetro del humor social y no reemplazan la votación oficial. Para emitir el voto negativo y decidir quién abandona la casa de Gran Hermano, se debe:

Enviar un SMS con la palabra GH al 9009. Ingresar al sitio web oficial de GHglobal.ar.

La verdad se revelará esta noche bajo la conducción de Santiago del Moro, en una gala que promete emociones fuertes y un nuevo e importante reacomodamiento de fuerzas dentro de la casa.

Seguí la definición minuto a minuto de la gala, los mejores memes y todo el análisis de Gran Hermano en El 9 Televida.