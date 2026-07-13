Buscan a una camioneta tras un choque entre un colectivo argentino y un camión en Chile: habría provocado el accidente y escapó

Un colectivo argentino y un camión protagonizaron un fuerte accidente en la ruta Los Libertadores, en cercanías del Paso Cristo Redentor. Investigan la participación de una camioneta que habría realizado una maniobra imprudente y se dio a la fuga.

Un importante accidente de tránsito se registró este lunes en la ruta Los Libertadores, en Chile, a pocos kilómetros del Paso Internacional Cristo Redentor, cuando un colectivo argentino y un camión chocaron durante una maniobra. Como consecuencia del impacto, el transporte de carga terminó volcando en la calzada y el conductor sufrió lesiones.

Las autoridades chilenas investigan la participación de una camioneta que habría originado la secuencia del siniestro al intentar adelantar a ambos vehículos por el carril contrario. Tras el hecho, el conductor escapó.

El siniestro ocurrió alrededor de las 11.40, a la altura del kilómetro 66,4 de la autopista Los Libertadores, en un sector donde actualmente funciona un bypass habilitado para la circulación.

Según la reconstrucción realizada por Carabineros, un camión de transporte circulaba en dirección sur cuando comenzó a ser sobrepasado por un micro de la empresa CATA, que viajaba desde Argentina con destino a Santiago de Chile.

En ese momento apareció un tercer vehículo, aparentemente una camioneta, que también intentó adelantar a ambos utilizando el carril contrario. Esa maniobra habría obligado al conductor del colectivo a regresar rápidamente a su carril, impactando contra el camión, que perdió la estabilidad y terminó volcando sobre la calzada.

El camionero resultó herido y fue trasladado al hospital

Como consecuencia del choque, el conductor del camión, de 41 años, sufrió distintas lesiones y debió ser asistido por personal del SAMU, Bomberos y equipos de emergencia de la autopista. Posteriormente, fue derivado al Hospital San Juan de Dios, donde quedó bajo observación médica para evaluar la gravedad de las heridas.

A pesar de la violencia del impacto, los 21 pasajeros que viajaban en el colectivo argentino, junto con los dos choferes, no sufrieron lesiones. Luego de las tareas de asistencia, todos fueron trasladados a otro ómnibus para continuar el viaje hacia la ciudad de Santiago de Chile.

Buscan al conductor de la camioneta que escapó tras el choque

Uno de los principales ejes de la investigación apunta a identificar al conductor de la camioneta que habría provocado la maniobra que desencadenó el accidente. De acuerdo con la información oficial, el vehículo abandonó el lugar inmediatamente después del siniestro y no prestó asistencia.

Por ese motivo, Carabineros de Chile inició las actuaciones correspondientes para localizar al responsable y determinar su grado de participación en el hecho.