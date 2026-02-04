Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan vigiladores con pocos requisitos

La convocatoria está orientada a cubrir puestos de vigilancia en la Ciudad de Mendoza. Conocé cómo podés postularte.

Se difundió una nueva convocatoria laboral en la provincia de Mendoza orientada a cubrir puestos de vigiladores.

Acerca de la convocatoria

La vacante de trabajo está destinada a tareas de vigilancia, bajo modalidad full time.

¿Cuáles son los requisitos?

Según lo detallado, los postulantes deberán reunir las siguientes condiciones:

Secundario completo y DISEP finalizado (excluyente).

completo y finalizado Experiencia previa en tareas de seguridad (excluyente).

previa en tareas de seguridad Edad entre 28 y 40 años.

entre 28 y 40 años. Residencia en Ciudad de Mendoza.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en la oportunidad de empleo deberán enviar su currículum vitae únicamente por WhatsApp, sin realizar llamadas, al siguiente número: 261 5687435