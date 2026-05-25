Lunes con frío y heladas parciales: así estará el pronóstico del tiempo este 25 de mayo en Mendoza

El pronóstico anticipa una jornada fría este lunes en Mendoza, con heladas parciales, cielo poco nublado y temperaturas muy bajas en cordillera.

Mendoza arranca la semana con una mañana fría y presencia de heladas en distintos sectores de la provincia, según informó la Dirección de Contingencias Climáticas. Para este lunes 25 de mayo, el organismo provincial anticipó una jornada con poca nubosidad, temperaturas bajas y escaso cambio térmico, además de vientos leves provenientes del noreste.

Las condiciones más frías se sentirán durante las primeras horas del día, especialmente en zonas rurales y sectores del Valle de Uco y el sur mendocino.

Cómo estará el tiempo este lunes en Mendoza

El reporte meteorológico indicó que gran parte de la provincia amaneció mayormente despejada, aunque algunas áreas presentaron nubosidad parcial.

Las zonas con mayor presencia de nubes fueron Malargüe, el oeste de la zona Sur y parte del Valle de Uco. Sin embargo, con el correr de las horas se espera una mejora de las condiciones y una disminución de la nubosidad.

La temperatura máxima prevista para este lunes será de 18 °C, mientras que la mínima rondará los 3 °C. Además, se registrarán heladas parciales, un fenómeno típico de esta época del año que suele impactar principalmente durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

En la zona cordillerana el panorama será todavía más frío. El pronóstico anticipa cielo algo nublado y temperaturas bajo cero en alta montaña. La máxima estimada será de apenas 5°C, mientras que la mínima podría alcanzar los -13°C.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza durante la semana

De acuerdo al pronóstico extendido, las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante los próximos días, aunque continuará el ambiente fresco.

Martes

Se espera una mañana despejada con aumento de nubosidad hacia la tarde y la noche, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. Máxima: 17°C. Mínima: 10°C

Miércoles

La jornada estará parcialmente nublada y con poco cambio de temperatura, vientos de dirección variable. Máxima: 18°C. Mínima: 7°C

Jueves

Habrá un leve ascenso térmico y mejores condiciones en cordillera. Parcialmente nublado. Máxima: 19°C. Mínima: 9°C