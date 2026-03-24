Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida cadena de artículos deportivos busca personal de mantenimiento

La empresa de indumentaria deportiva se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo en Mendoza. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postular.

La firma Vaypol es una empresa dedicada a la venta de indumentaria, calzado y artículos deportivos, con presencia en distintas provincias y una fuerte actividad comercial en Mendoza.

En el marco de su crecimiento y mantenimiento operativo, la compañía abrió una oportunidad de empleo para garantizar el correcto funcionamiento de sus locales y espacios de trabajo.

Acerca del trabajo

El puesto implica coordinar tareas de mantenimiento, supervisar trabajos en los distintos locales y realizar el seguimiento de presupuestos.

También se requiere manejo de herramientas digitales y sistemas de gestión para el control de las tareas.

Requisitos

Formación como maestro mayor de obras, técnico en construcciones o carreras afines

como maestro mayor de obras, técnico en o carreras afines Experiencia en coordinación de mantenimiento, obras o facilities

en coordinación de mantenimiento, obras o facilities Manejo de Excel y sistemas de gestión

Perfil organizado, resolutivo y con criterio técnico

organizado, resolutivo y con criterio técnico Orientación a la gestión administrativa

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su currículum a postularse@vaypol.com.ar, indicando en el asunto: “MANTENIMIENTO”.