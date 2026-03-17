Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido grupo automotriz suma personal en distintas áreas

Reconocido grupo automotriz en Mendoza suma personal a su equipo de trabajo y abrió una oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Grupo Lorenzo es un grupo empresarial mendocino ligado al sector automotor, con operaciones en concesionarios oficiales y servicios asociados al mantenimiento y comercialización de vehículos. En la provincia, la firma está vinculada a marcas como BAIC, ofreciendo tanto venta como servicio técnico especializado.

En esta oportunidad, la empresa lanzó una oportunidad de empleo en Mendoza para cubrir distintos puestos.

Vacantes disponibles

Técnico mecánico

La búsqueda apunta a un profesional con experiencia en mantenimiento y diagnóstico automotriz, orientado a la detección y resolución de fallas mecánicas y electrónicas en vehículos.

Requisitos

Mínimo 5 años de experiencia en el puesto.

en el puesto. Experiencia en servicios programados de mantenimiento.

en servicios programados de Diagnóstico mecánico de vehículos.

de vehículos. Manejo de diagnóstico electrónico mediante herramientas de escaneo.

Competencias técnicas

Conocimientos sólidos en mecánica automotriz.

Conocimientos en sistemas electrónicos del vehículo.

del Experiencia en concesionarios oficiales (valorada).

Cómo postular

Enviar CV a: rrhh@grupolorenzo.com.ar

Asunto: Mecánico Mza.

Tesorero/a

El puesto de trabajo está orientado a la gestión de caja y administración de fondos dentro del concesionario. La persona seleccionada será responsable de recibir, entregar y resguardar dinero en efectivo, cheques y documentación, asegurando el correcto registro de las operaciones.

Requisitos

Perfil con autonomía, proactividad y compromiso.

con autonomía, proactividad y compromiso. Buenas habilidades de comunicación.

de comunicación. Capacidad de trabajo en equipo.

de trabajo en equipo. Perfil analítico y adaptable.

y adaptable. Conocimientos generales en administración.

generales en administración. Manejo de paquete Office y herramientas de gestión.

y herramientas de gestión. Experiencia previa en posiciones similares (valorada).

previa en posiciones similares Disponibilidad full time.

Horario: jornada reducida de lunes a viernes y sábados medio día.

Cómo postular