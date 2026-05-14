Cómo viajar gratis en colectivo con Mercado Pago en mayo: el paso a paso para acceder al reintegro

La billetera virtual lanzó una promoción con devolución del 100% del valor del boleto en colectivos y subtes. El beneficio estará vigente durante mayo y tiene un tope mensual de reintegro.

En medio de los aumentos, las billeteras virtuales ganan terreno como alternativa a la tarjeta SUBE para viajar en colectivos, metrotranvía y subtes. Durante mayo de 2026, una promoción de Mercado Pago permite viajar con el 100% de reintegro si se paga con código QR. Sin embargo, hay que activar el beneficio.

A principio de año muchos usuarios aprovechaban las promociones con banco Nación y Modo para viajar gratis en el transporte público, sin embargo, ya no siguen vigentes para este mes. Sin embargo, otras billeteras virtuales continúan con reintegros en algunos casos de hasta el 100%.

Reintegro del 100% para pagar el pasaje de colectivo con Mercado Pago

El beneficio estará disponible hasta el 31 de mayo de 2026 y ofrece una devolución de hasta el 100% del valor de los viajes, tanto en colectivos como en subtes adheridos. Según informó la billetera virtual, el beneficio cuenta con un tope mensual de reintegro que puede variar entre $8.000 y $10.000, dependiendo del perfil de cada usuario.

Ahora, el beneficio no es para todos, sino solo para aquellos a los que les llega la notificación desde la billetera virtual: “pagá el colectivo y el subte con QR con 100% de reintegro. Actívalo ahora. Tope de $8.000”.

Cómo activar el beneficio en Mercado Pago

Para acceder a la promoción, los usuarios deben activar previamente el descuento dentro de la aplicación de Mercado Pago.

El procedimiento es simple y puede realizarse en pocos pasos:

Ingresar a la app de Mercado Pago.

Dirigirse a la sección “Beneficios” .

. Buscar el banner vinculado al transporte público.

Activar la promoción antes de viajar.

Una vez realizado ese paso, el usuario ya podrá utilizar el sistema de pago con QR en las unidades habilitadas.

Cuándo se acredita el reintegro

Desde la empresa indicaron que la devolución del dinero puede demorar entre 72 horas hábiles y cinco días, dependiendo de cada operación.

La promoción alcanza a distintas líneas de colectivos y servicios de transporte que ya cuentan con lectores habilitados para pagos digitales mediante QR.

Además, algunas unidades también permiten pagos con tecnología NFC, aunque el reintegro promocional aplica específicamente para operaciones realizadas a través del código QR generado desde la aplicación.