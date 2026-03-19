Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan recepcionista para centro médico

Centro médico mendocino se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo podes postular.
Una consultora de empresas familiares lanzó una oportunidad de empleo para cubrir el puesto de recepcionista en un centro médico ubicado en Mendoza.
La persona seleccionada estará a cargo de la atención administrativa de pacientes, una tarea clave dentro del funcionamiento diario del establecimiento.
Acerca del puesto
El rol implica la recepción de pacientes, organización de turnos y tareas administrativas vinculadas al área de salud. Se trata de una posición con contacto directo con el público.
Requisitos
- Experiencia previa de al menos 3 años.
- Disponibilidad para trabajar en horario cortado de lunes a viernes y sábados medio día.
Competencias valoradas
- Organización y metodicidad.
- Vocación de servicio y buena comunicación.
- Confidencialidad y responsabilidad.
- Proactividad y trabajo en equipo.
- Adaptabilidad y empatía.
Conocimientos
- Manejo de herramientas informáticas.
- Experiencia con software de salud (RAS u otros).
- Gestión de obras sociales y prepagas.
- Manejo de dinero.
- Uso de WhatsApp Business.
Cómo postularse
Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: consultoraefamiliar@gmail.com
Indicando en el asunto: “Recepcionista centro médico”.