Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan recepcionista para centro médico

Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan recepcionista para centro médico

Mendoza

Centro médico mendocino se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo podes postular.

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Redacción ElNueve.com

Una consultora de empresas familiares lanzó una oportunidad de empleo para cubrir el puesto de recepcionista en un centro médico ubicado en Mendoza.

La persona seleccionada estará a cargo de la atención administrativa de pacientes, una tarea clave dentro del funcionamiento diario del establecimiento.

Acerca del puesto

El rol implica la recepción de pacientes, organización de turnos y tareas administrativas vinculadas al área de salud. Se trata de una posición con contacto directo con el público.

Requisitos

  • Experiencia previa de al menos 3 años.
  • Disponibilidad para trabajar en horario cortado de lunes a viernes y sábados medio día.

Competencias valoradas

  • Organización y metodicidad.
  • Vocación de servicio y buena comunicación.
  • Confidencialidad y responsabilidad.
  • Proactividad y trabajo en equipo.
  • Adaptabilidad y empatía.

Conocimientos

  • Manejo de herramientas informáticas.
  • Experiencia con software de salud (RAS u otros).
  • Gestión de obras sociales y prepagas.
  • Manejo de dinero.
  • Uso de WhatsApp Business.

Cómo postularse

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: consultoraefamiliar@gmail.com

Indicando en el asunto: “Recepcionista centro médico”.

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