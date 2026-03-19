Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan recepcionista para centro médico

Centro médico mendocino se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo. Conocé los requisitos y cómo podes postular.

Una consultora de empresas familiares lanzó una oportunidad de empleo para cubrir el puesto de recepcionista en un centro médico ubicado en Mendoza.

La persona seleccionada estará a cargo de la atención administrativa de pacientes, una tarea clave dentro del funcionamiento diario del establecimiento.

Acerca del puesto

El rol implica la recepción de pacientes, organización de turnos y tareas administrativas vinculadas al área de salud. Se trata de una posición con contacto directo con el público.

Requisitos

Experiencia previa de al menos 3 años.

previa de al menos 3 años. Disponibilidad para trabajar en horario cortado de lunes a viernes y sábados medio día.

Competencias valoradas

Organización y metodicidad.

y metodicidad. Vocación de servicio y buena comunicación.

de servicio y buena comunicación. Confidencialidad y responsabilidad.

Proactividad y trabajo en equipo.

en equipo. Adaptabilidad y empatía.

Conocimientos

Manejo de herramientas informáticas.

Experiencia con software de salud (RAS u otros).

con software de salud (RAS u otros). Gestión de obras sociales y prepagas.

de obras sociales y prepagas. Manejo de dinero.

Uso de WhatsApp Business.

Cómo postularse

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: consultoraefamiliar@gmail.com

Indicando en el asunto: “Recepcionista centro médico”.