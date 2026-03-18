Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida panadería y pastelería suma personal en distintas áreas

La panadería y pastelería Virgen del Valle abrió una nueva oportunidad de empleo para cubrir distintos puestos en una de sus sucursales. Conocé cómo podés postular.
Virgen del Valle Panadería y Pastelería es un emprendimiento gastronómico dedicado a la elaboración de productos de panadería y pastelería artesanal.
Con presencia en la zona de Dalvian, el local combina cafetería y atención al público, ofreciendo una propuesta enfocada en desayunos, meriendas y productos frescos.
En esta ocasión , la firma lanzó una oportunidad de empleo para incorporar personal en dos áreas clave vinculadas al servicio.
Las vacantes disponibles
Mozo/a
El puesto está orientado a la atención al cliente en salón, tomando pedidos, sirviendo productos y garantizando una buena experiencia para quienes visitan el local.
Cómo postular
- Enviar CV a: selecciona.mendoza@gmail.com
- Asunto: Virgen del Valle – Dalvian (Mozo/a).
Barista
La búsqueda apunta a una persona para la preparación de café y bebidas, además de colaborar en la atención al cliente dentro del local.
Cómo postular
- Enviar CV a: selecciona.mendoza@gmail.com
- Asunto: Virgen del Valle – Dalvian (Barista).