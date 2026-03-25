Oportunidad de empleo en Mendoza: posada turística busca personal para el área de portería

La Posada Boutique El Encuentro se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para el área de portería. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
La Posada Boutique El Encuentro es un alojamiento turístico ubicado en una de las zonas más visitadas de Mendoza, caracterizada por su perfil tranquilo y su cercanía a bodegas y circuitos gastronómicos.
El lugar recibe tanto a turistas nacionales como internacionales, con una propuesta orientada al descanso y la experiencia boutique.
En esta ocasión, el establecimiento abrió una oportunidad de empleo en un rol clave para la atención y seguridad de la posada.
Acerca del trabajo
El puesto de trabajo está orientado a tareas de recepción y control durante la noche, con contacto directo con huéspedes y asistencia ante cualquier necesidad que pueda surgir.
Requisitos
- Disponibilidad horaria nocturna
- Estudiantes de hotelería o turismo (deseable)
- Proactividad y buena actitud
- Inglés excluyente
Cómo postular
Las personas interesadas en la vacante de empleo deben enviar su currículum a: chacrasmendoza@hotmail.com