“Gente que noo”: Peter hacía un móvil en pleno centro y un hombre le hizo vivir un incómodo momento

El notero de Noticiero 9 estaba en calle Salta y Alem para mostar las reparaciones que se están realizando en esa calle cuando un hombre se le acercó y de manera vehemente profesó algunas palabras.

Como todas las mañanas, temprano a las 7 de la mañana, un equipo de Noticiero 9 estaba mostrando, como todos los días, las calles del centro de la provincia. Esta vez, Peter estaba en la intersección de las calles Salta y Alem donde están arreglando la arteria.

Las obras se están realizando sobre calle Salta y por ello le están pidiendo a los conductores que circulen con precaución porque habrá solo una media calzada habilitada.

Así fue que cuando Peter en plena calle Salta mostabra las obras, un hombre se acercó a la cámara y al grito de “¡Gente que noooo!” y con gestos ofensivos hacia la cámara, descolocó a Peter quien pudo salir del momento y explicar que podría estar nervioso porque está el ingreso al hospital Central cerca.

Luego, el hombre intentó hablar con la cámara pero inmediatamente llamaron desde el piso para seguir con otra información. En diálogo con ELNUEVE.COM, el notero aclaró que luego del móvil el hombre se despidió y se fue sin que la situación pasara a mayores.

El periodista de Noticiero 9 está acostumbrado a este tipo de situaciones, hace algunos días fue a cubrir una pelea en un local de comidas rápidas en la Terminal y terminó realizando una nota con unas testigos que después se volvió viral.