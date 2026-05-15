Este viernes el efecto Zonda subirá la temperatura y estará pesado

Defensa Civil señaló que para está jornada soplará viento caliente en precordillera lo que subirá la temperatura en la provincia. Para mañana se viene el frío y posibles nevadas en la precordillera.

Este viernes estará pesado en Mendoza. En sectores de cordillera y precordillera soplará viento Zonda y afectará el tiempo en la provincia. La máxima llegará a los 20 grados. En tanto, para mañana se espera mucho frío y hasta nevadas en la cordillera y precordillera.

Viernes 15-05-2026

Este viernes estará algo nublado con leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 5°C

Sábado 16-05-2026

Mayormente nublado con marcado descenso de la temperatura, vientos moderados a algo fuertes del sector sur con ráfagas de 45 km/h. Lluvias y lloviznas. Nevadas en sectores de precordillera y cordillera.

Máxima: 13°C | Mínima: 7°C

Domingo 17-05-2026

El domingo estará cubierto a parcial nublado y frío con heladas parciales. Nieblas y neblinas matinales. Mejorando en cordillera.

Máxima: 12°C | Mínima: 2°C

Lunes 18-05-2026

Poca nubosidad con heladas y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 17°C | Mínima: 2°C

Martes 19-05-2026

Poca nubosidad con heladas y ascenso de la temperatura. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 20°C | Mínima: 3°C