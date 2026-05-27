Oportunidad de empleo en Mendoza: centro de salud busca personal de mantenimiento

La institución de salud abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal a su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Clínica Santa María es un reconocido centro de salud de Mendoza que brinda servicios médicos y atención integral a pacientes de la provincia.

La institución cuenta con distintas áreas operativas y técnicas fundamentales para el correcto funcionamiento de sus instalaciones.

En esta oportunidad, la clínica lanzó una oportunidad de empleo para incorporar un oficial de mantenimiento.

Acerca del puesto de trabajo

La vacante está dirigida a técnicos con conocimientos en plomería y mantenimiento edilicio general.

La persona seleccionada trabajará en tareas vinculadas al mantenimiento preventivo y correctivo de redes de agua, desagües cloacales y pluviales, además de colaborar en el mantenimiento general de las instalaciones.

Requisitos

Título técnico en mantenimiento con conocimientos comprobables en plomería y mantenimiento edilicio general.

en plomería y mantenimiento edilicio general. Sólido manejo de herramientas manuales.

Experiencia mínima de 2 años en mantenimiento preventivo y correctivo de redes de agua, desagües cloacales y pluviales.

preventivo y correctivo de redes de agua, desagües cloacales y pluviales. Se valorará experiencia en instituciones de salud.

en instituciones de salud. Disponibilidad full time.

Convenio Sanidad.

Cómo postular

Enviar CV a: clinicasantamaria.delta@gmail.com