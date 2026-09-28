Conmoción en el país: un joven de 24 años pelea por su vida tras recibir una piña brutal a la salida de un boliche

Rodrigo Gómez, de 24 años, pelea por su vida luego de haber sido víctima de una violenta agresión a la salida de un boliche en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre y terminó con el joven internado en terapia intensiva, con lesiones graves en la cabeza.

El ataque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en las inmediaciones del boliche Mi Tía Sofía, ubicado sobre la calle Rodríguez Peña, entre Guido y Larrea, en el centro de General Belgrano.

De acuerdo con la información difundida, Rodrigo había salido a bailar con un amigo cuando se vio involucrado en una disputa con otro grupo de jóvenes. En medio del enfrentamiento, uno de los integrantes le dio un golpe de puño en el rostro.

El joven cayó desplomado y golpeó la parte posterior de su cabeza contra la vereda. Tras el impacto, quedó inmóvil.

La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad. Las imágenes muestran al presunto agresor, vestido con una remera y zapatillas blancas y un pantalón beige, cuando golpea a Rodrigo, incluso con efectivos policiales presentes en el lugar.

🚨🇦🇷| Anoche en General Belgrano, Provincia de Buenos Aires. A la salida del boliche “Mi tía Sofía” un desquiciado le pegó a traición a un pibito que actualmente está internado luchando por su vida. Están dementes.

Hay 3 acusados en redes, pero voy a dar el beneficio a la duda y… pic.twitter.com/JXmzEjkF6d — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) September 27, 2026

El estado de salud de Rodrigo Gómez