Conmoción en el país: un joven de 24 años pelea por su vida tras recibir una piña brutal a la salida de un boliche

Rodrigo Gómez, de 24 años, permanece internado en estado crítico tras recibir un golpe de puño a la salida de un boliche en la localidad de General Belgrano en Buenos Aires y golpear su cabeza contra la vereda. Hay un detenido por la agresión y un policía que participó de la pelea fue desafectado de la fuerza.
Rodrigo Gómez, de 24 años, pelea por su vida luego de haber sido víctima de una violenta agresión a la salida de un boliche en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 27 de septiembre y terminó con el joven internado en terapia intensiva, con lesiones graves en la cabeza.
El ataque ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en las inmediaciones del boliche Mi Tía Sofía, ubicado sobre la calle Rodríguez Peña, entre Guido y Larrea, en el centro de General Belgrano.
De acuerdo con la información difundida, Rodrigo había salido a bailar con un amigo cuando se vio involucrado en una disputa con otro grupo de jóvenes. En medio del enfrentamiento, uno de los integrantes le dio un golpe de puño en el rostro.
El joven cayó desplomado y golpeó la parte posterior de su cabeza contra la vereda. Tras el impacto, quedó inmóvil.
La secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad. Las imágenes muestran al presunto agresor, vestido con una remera y zapatillas blancas y un pantalón beige, cuando golpea a Rodrigo, incluso con efectivos policiales presentes en el lugar.
🚨🇦🇷| Anoche en General Belgrano, Provincia de Buenos Aires. A la salida del boliche “Mi tía Sofía” un desquiciado le pegó a traición a un pibito que actualmente está internado luchando por su vida.
Están dementes.
Hay 3 acusados en redes, pero voy a dar el beneficio a la duda y… pic.twitter.com/JXmzEjkF6d
— Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) September 27, 2026
El estado de salud de Rodrigo Gómez
Tras el ataque, Rodrigo recibió asistencia médica y fue trasladado en ambulancia al hospital local. Posteriormente, fue derivado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Lezama para la realización de estudios y, finalmente, al Hospital Cuenca Alta de Cañuelas, donde permanece internado en estado crítico.
Aunque durante el domingo presentó una leve mejoría, su cuadro continúa siendo delicado.
“El último parte médico indica que está complicado. Hay que esperar las próximas 48 horas. Tiene un derrame en la cabeza y una fractura detrás del oído, lo que hace que sangre”, explicó Oscar, el padre del joven, durante una entrevista con TN.
El hombre también expresó su indignación por lo sucedido y aseguró que su hijo estuvo cerca de morir como consecuencia de la agresión.
“No me lo mataron de suerte. Es de no creer que estas bestias hagan esto”, manifestó.
La denuncia del padre sobre lo ocurrido dentro del boliche
Oscar contó que, según el relato del amigo que acompañaba a Rodrigo, el conflicto comenzó cuando ambos todavía se encontraban dentro del local nocturno.
“Ellos iban saliendo por el pasillo del boliche y estas bestias le pegaron al amigo. Los patovicas sacaron a mi hijo, sabiendo que estaban los que golpearon al amigo ahí en la vereda”, relató.
El padre cuestionó el accionar del personal de seguridad del establecimiento y sostuvo que su hijo quedó expuesto a una nueva agresión cuando fue retirado del lugar.
Un detenido por el ataque
La intervención policial comenzó a partir de un llamado anónimo al 101. Tras recibir el aviso, el comisario de General Belgrano dispuso el envío de dos móviles policiales, cuyos efectivos asistieron al joven herido, intervinieron para separar a los participantes de la pelea e identificaron al presunto agresor.
A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad y de los elementos reunidos durante la investigación, el fiscal Jonatan Roberts, titular de la UFI N.º 10 de Chascomús, ordenó la aprehensión del sospechoso.
Hasta el momento, la causa fue caratulada como lesiones graves.
Un policía fue desafectado de la fuerza
Durante el análisis de las grabaciones del centro de monitoreo municipal, las autoridades detectaron que un integrante de la comisaría local también había participado del enfrentamiento.
Según la información difundida, el efectivo se encontraba vestido de civil, estaba franco de servicio y había asistido al boliche como cliente. Las imágenes indicarían que habría golpeado a Rodrigo antes de la agresión que dio origen a la investigación penal.
Ante esta situación, durante la tarde del domingo 27 de septiembre se iniciaron actuaciones administrativas contra el policía.
La Auditoría General de Asuntos Internos dispuso su desafectación de la fuerza, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias de su participación en el episodio.