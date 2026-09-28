Mendoza: habrá cortes en 8 departamentos este martes 29 de septiembre

Edemsa realizará tareas de mantenimiento en barrios de Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

Edemsa informó que este martes 29 de septiembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.

Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.

Los departamentos afectados serán: Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.

A continuación, el detalle de los sectores y los horarios de interrupción del servicio:

Los cortes de luz para este martes 29 de septiembre

Estos son los cortes de luz para este martes 29 de septiembre:

Guaymallén

Entre calles Carlos Ponce, Agustín Álvarez, Tomás Godoy Cruz, Milagros, San Juan y Ruta Provincial N°50; Rodeo de la Cruz. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Carlos Ponce, Elpidio González, Bonfanti, Pichincha, Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Rodeo de la Cruz. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Gomensoro, Sarmiento, Belgrano y Colón y áreas adyacentes; Belgrano. De 10.30 a 14.30 h.

Entre calles Virgen de las Nieves, Paula Albarracín de Sarmiento, Pedro Molina y Colón y zonas aledañas; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.

Las Heras

Entre calles Pedro Pascual Segura, José Segura, Las Orquídeas, Las Glicinas y Lateral Este del Acceso Norte y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

En calle Pacífico Titarelli, entre Proyectada V306 y calle 13. En calle 13, hacia el sur de Pacífico Titarelli y áreas adyacentes; La Holanda. De 9.45 a 13.45 h.

Luján

En calle Guardia Vieja, entre Roque Sáenz Peña y Las Palmas. En los barrios Terrazas Park y Parque Jardín y zonas aledañas; Vistalba. De 9.30 a 13.30 h.

En la intersección de Ruta Provincial N°15 y calle Lencinas. En el barrio Productores Mendocinos y zonas aledañas; Agrelo. De 8.00 a 12.00 h.

En calle Proyectada J443 y áreas adyacentes; Carrizal. De 8.30 a 10.30 h.

Maipú

En callejón Martelen y áreas adyacentes; Barrancas. De 10.30 a 14.30 h.

En la intersección de calles Maza y San Zenón y zonas aledañas; Lunlunta. De 10.00 a 13.30 h.

Tupungato

En Ruta Provincial N°89, entre Restaurant Los Alamitos y Paso de La Carrera. En el barrio Estancia Cerros del Mesón y zonas aledañas; La Carrera. De 9.15 a 13.15 h.

San Carlos

En calle Jorge Gracia, hacia el este de Fuerte San Juan; Pareditas. De 10.30 a 14.30 h.

San Rafael