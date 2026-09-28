Descuentos de hasta 50% en el centro de Mendoza en la previa del Día de la madre: hasta cuándo serán

Descuentos de hasta 50% en el centro de Mendoza en la previa del Día de la madre: hasta cuándo serán

Economía

La iniciativa busca impulsar las ventas y ofrecer una oportunidad para quienes ya están pensando en los regalos del Día de la Madre. Los detalles de la campaña y cómo acceder a las promociones.

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Redacción ElNueve.com

Los comercios del centro de Mendoza tendrán una nueva oportunidad para impulsar sus ventas antes del Día de la Madre. La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y CECITYS llevarán adelante la campaña “Grandes Rebajas del Centro”, que permitirá ofrecer promociones especiales durante siete días.

La iniciativa se desarrollará del jueves 24 al miércoles 30 de septiembre y contempla descuentos de entre el 20% y el 50% en productos seleccionados de los comercios que se sumen a la propuesta.

El objetivo es generar mayor movimiento en el centro mendocino, facilitar la rotación de mercadería y ofrecer a los consumidores alternativas para realizar sus compras con precios promocionales.

Descuentos de entre 20% y 50% en el centro de Mendoza

Durante la campaña, los comercios participantes podrán seleccionar determinados productos para aplicarles rebajas de entre 20% y 50%.

La propuesta apunta especialmente a favorecer la rotación de stock, generar liquidez y liberar mercadería acumulada, entre ella productos vinculados con el cambio de temporada.

Al mismo tiempo, la cercanía del Día de la Madre permitirá que los consumidores puedan anticipar sus compras y encontrar promociones en diferentes rubros del centro de la Ciudad de Mendoza.

La iniciativa busca acompañar a los comercios del centro de Mendoza y generar mayor circulación de consumidores durante una semana de promociones.

Desde la organización señalaron que la propuesta permitirá combinar dos objetivos: por un lado, ayudar a los negocios a mover stock y generar liquidez y, por otro, brindar a los consumidores la posibilidad de acceder a precios promocionales.

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