Mendoza: cómo sigue el adolescente de 13 años atropellado en el Acceso Este

El adolescente continúa recuperándose luego del accidente ocurrido días atrás en Guaymallén. En paralelo, la Justicia mantiene abiertas dos investigaciones para esclarecer qué pasó antes y durante el hecho.

El adolescente de 13 años atropellado en el Acceso Este continúa internado en el Hospital Pediátrico Humberto Notti y permanece estable. El joven había sufrido un politraumatismo grave luego de ser embestido por un Peugeot 408 cuando intentaba cruzar la vía, frente al Shopping en Guaymallén.

Mientras el joven continúa recuperándose, la Justicia mantiene abiertas dos investigaciones para determinar qué ocurrió antes y durante el siniestro.

Cómo sigue el adolescente atropellado en el Acceso Este

Luego del impacto, el adolescente fue asistido por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladado al Hospital Notti debido a la gravedad de las lesiones. En un primer momento, permaneció internado en terapia intensiva. Su evolución permitió posteriormente que fuera trasladado a una sala común.

El parte médico de este lunes indica que el joven se encuentra estable y continúa bajo seguimiento del equipo de profesionales del hospital. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre sus lesiones específicas ni sobre el tiempo que deberá permanecer internado.

Cómo fue el accidente en el que atropellaron a un menor de 13 años

El accidente ocurrió durante la noche del miércoles 23 de septiembre, cerca de las 22:40, frente al Mendoza Plaza Shopping, en Guaymallén. De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, antes del que joven fuera atropellado se habría producido otro episodio que ahora intenta esclarecer la Justicia.

Según los testimonios reunidos hasta el momento, el adolescente habría sido señalado por un presunto robo a un repartidor y luego habría intentado escapar del lugar. En ese contexto, habría subido a un colectivo, aunque otros trabajadores de delivery habrían interceptado la unidad y provocado que descendiera.

Posteriormente se habría producido un forcejeo y el adolescente continuó la huida a pie hasta llegar al Acceso Este. Fue entonces cuando intentó atravesar la calzada y terminó siendo embestido por un Peugeot 408 que circulaba en dirección este-oeste.

Una parte de la secuencia quedó registrada en un video tomado por un testigo.

La Justicia investiga dos hechos diferentes

A partir de lo ocurrido se abrieron dos líneas de investigación. Por un lado, la Fiscalía de Tránsito analiza las circunstancias en las que ocurrió el atropello y logró identificar al conductor del Peugeot 408.

De acuerdo con la información difundida en el marco de la investigación, el automovilista no será imputado por el siniestro. Las pruebas incorporadas hasta el momento indicarían que el adolescente ingresó a la traza por un sector no habilitado para peatones y destinado exclusivamente a la circulación vehicular.

En paralelo, la Unidad Fiscal Penal de Menores investiga el episodio que habría ocurrido antes del accidente. El objetivo es determinar si efectivamente existió el presunto robo a un repartidor, cómo se desarrolló ese episodio y cuál habría sido la participación del adolescente.

Por el momento, no existe una resolución sobre la eventual responsabilidad del adolescente en el presunto robo.

Al tratarse de un menor de edad, el expediente se desarrolla bajo las normas correspondientes al régimen penal juvenil y se preservan sus datos personales.