Oportunidad de empleo en Mendoza: institución educativa busca celador/a con pocos requisitos

Reconocida institución educativa abrió una convocatoria laboral para incorporar personal en tareas de cuidado, control y supervisión. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

El Colegio Español es una entidad educativa con trayectoria en Mendoza, reconocida por su propuesta académica y su comunidad educativa consolidada.

En esta oportunidad, el establecimiento se encuentra en la búsqueda de reforzar su equipo de trabajo en áreas vinculadas al orden, la seguridad y el acompañamiento institucional.

Acerca del puesto disponible

Celador/a

La búsqueda está dirigida a personas que puedan desempeñarse en tareas de control, mantenimiento y cuidado de las instalaciones de la comunidad educativa.

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia comprobable en el puesto de trabajo

comprobable en el Responsabilidad y compromiso

y compromiso Capacidad para desenvolverse en un entorno educativo

¿Cómo postular?

Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: colegioespanol@yahoo.com.ar