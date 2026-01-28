Oportunidad de empleo en Mendoza: institución educativa busca celador/a con pocos requisitos

Reconocida institución educativa abrió una convocatoria laboral para incorporar personal en tareas de cuidado, control y supervisión. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
El Colegio Español es una entidad educativa con trayectoria en Mendoza, reconocida por su propuesta académica y su comunidad educativa consolidada.
En esta oportunidad, el establecimiento se encuentra en la búsqueda de reforzar su equipo de trabajo en áreas vinculadas al orden, la seguridad y el acompañamiento institucional.
Acerca del puesto disponible
- Celador/a
La búsqueda está dirigida a personas que puedan desempeñarse en tareas de control, mantenimiento y cuidado de las instalaciones de la comunidad educativa.
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia comprobable en el puesto de trabajo
- Responsabilidad y compromiso
- Capacidad para desenvolverse en un entorno educativo
¿Cómo postular?
Las personas interesadas deberán enviar su currículum vitae al siguiente correo electrónico: colegioespanol@yahoo.com.ar