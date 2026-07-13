Argentina enfrenta a Inglaterra: cómo se reorganizará el comercio mendocino

Argentina enfrenta a Inglaterra: cómo se reorganizará el comercio mendocino

La Cámara de Comercio de Ciudad anticipa cierres anticipados y advierte sobre la necesidad de reforzar la seguridad, mientras se espera la definición sobre el servicio de colectivos durante la semifinal del Mundial.

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Redacción ElNueve.com

La expectativa por el choque entre Argentina e Inglaterra en semifinales del Mundial no solo se vive en las canchas: también impacta en la rutina. Comercios, oficinas y servicios evalúan cómo ajustar sus horarios frente a un escenario que ya se repitió en partidos anteriores, cuando el transporte público se suspendió y la actividad se paralizó.

Adrián Alín, presidente de la CECITyS, confirmó que en un relevamiento entre socios y directivos se resolvió que la mayoría de los locales cerrará sus puertas entre las 14 y las 15 horas, una hora antes del inicio del encuentro. “Entendemos que los micros no van a funcionar, por eso se decidió ajustar los horarios”, explicó.

El antecedente inmediato fue el partido contra Suiza, cuando la suspensión del transporte obligó a comerciantes y clientes a reorganizarse. En esta ocasión, el horario del duelo contra Inglaterra ( a las 16hs) genera un impacto directo en la actividad laboral y comercial, con decisiones que buscan prevenir inconvenientes.

Alín reconoció que durante el partido anterior hubo “algunos rumores y demandas en minimarkets”, aunque aclaró que no se registraron robos, sí episodios de vandalismo en vidrieras. “Hay que tener prevención, reforzar la seguridad y no impedir un posible festejo”, subrayó.

La situación plantea un dilema para distintos rubros. Mientras los comercios minoristas evalúan cerrar temprano, oficinas de servicios y consultorios médicos confirmaron que mantendrán sus turnos habituales, ya que no pueden suspender la atención a sus clientes. La decisión final dependerá de lo que ocurra con el transporte público: si los colectivos funcionan hasta las 15 horas, los cierres se concentrarán en esa franja; de lo contrario, se adelantarán.

Consultado sobre la expectativa frente al encuentro y lo que suceda en el centro por los desmanes que se ocasionaron en otras oportunidades, Alín pidió mantener la calma y evitar excesos: “Sigamos las palabras de Scaloni: es un partido de fútbol, tratémoslo como deporte y mostremos que estamos a otra altura, no somos vándalos”.

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