Mendoza: cómo funcionarán los colectivos este miércoles por el partido de Argentina- Inglaterra

La Subsecretaría de Transporte aclaró qué ocurrirá con el transporte público en Mendoza durante la semifinal del Mundial 2026. La decisión llega después de la suspensión del servicio que se aplicó el sábado durante el partido ante Suiza.

La expectativa por el cruce entre la Selección Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026, no solo genera cambios en la actividad comercial, sino también dudas entre miles de mendocinos sobre el funcionamiento del transporte público. Luego de la interrupción del servicio de colectivos durante la noche del sábado pasado, cuando Argentina derrotó a Suiza, muchos usuarios se preguntaban si el Gobierno provincial volvería a aplicar una medida similar.

Cómo funcionarán los colectivos en Mendoza durante Argentina vs. Inglaterra

Desde el organismo provincial informaron que no está prevista, por el momento, ninguna suspensión ni reducción de frecuencias para este miércoles, cuando el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Inglaterra desde las 16.

La principal diferencia con lo ocurrido el fin de semana es que el encuentro se disputará en un día hábil y en horario laboral, por lo que miles de mendocinos necesitarán utilizar el transporte público para asistir a sus trabajos, regresar a sus hogares o cumplir con otras actividades.

De esta manera, el sistema Mendotran y el Metrotranvía funcionarán con el cronograma habitual durante toda la jornada.

Por qué esta vez no se suspenderá el transporte público

El sábado pasado, cuando Argentina enfrentó a Suiza por los cuartos de final, el Gobierno provincial decidió interrumpir el servicio de colectivos desde las 21.30 como parte de un operativo especial de seguridad ante los posibles festejos.

Esa medida obligó a comerciantes, trabajadores y usuarios a reorganizar sus traslados, ya que el servicio recién volvió a operar durante la madrugada del domingo.

En esta oportunidad, el escenario es diferente. Al jugarse el partido por la tarde y tratarse de un día laborable, las autoridades resolvieron mantener el funcionamiento habitual del sistema para garantizar la movilidad de quienes dependen del transporte público.

Muchos comercios cerrarán antes para ver el partido

Aunque el transporte público funcionará normalmente, gran parte de la actividad comercial del centro mendocino sí sufrirá modificaciones.

Desde distintas cámaras empresarias indicaron que numerosos locales bajarán sus persianas entre las 14 y las 15, una hora antes del inicio del partido, permitiendo que empleados y propietarios puedan seguir el encuentro.

Además, algunos comerciantes explicaron que la decisión también busca prevenir posibles inconvenientes en caso de que se registren festejos masivos o hechos de vandalismo, como ocurrió tras algunos partidos anteriores de la Selección.