Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de entretenimiento suma personal para distintas áreas

Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de entretenimiento suma personal para distintas áreas

Mendoza

El complejo Arena Maipú abrió una convocatoria laboral para incorporar personal eventual en distintas áreas y servicios. Conocé cuáles son los puestos y cómo postular.

usuario
Redacción ElNueve.com

Ubicado en el departamento de Maipú, Arena Maipú se consolidó como un espacio integral que combina entretenimiento, gastronomía, eventos y servicios, convirtiéndose en un punto de referencia tanto para mendocinos como para turistas.

En esta oportunidad, el complejo lanzó una nueva serie de búsquedas laborales destinadas a cubrir puestos eventuales en diferentes sectores.

Puestos disponibles

Vigilador eventual

Requisitos:

  • Secundario completo
  • Disponibilidad horaria full time
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana, feriados y vísperas de feriado
  • Capacidad de trabajo en equipo
  • Orientación al servicio
  • Capacidad para seguir procedimientos de trabajo
  • Buena comunicación
  • Residencia en zonas cercanas al complejo

¿Cómo postular?

Enviar el cv actualizado al correo: busquedas@arenamaipu.com.ar con el asunto: VIGILADOR EV

Mucama eventual

Requisitos:

  • Experiencia en puestos similares
  • Capacidad de trabajo en equipo
  • Disponibilidad full time
  • Residencia en zonas cercanas al complejo

Postulación:

  • Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar
  • Asunto: MUCAMA EVENTUAL

Peón de piso eventual

Requisitos:

  • Estudios secundarios completos (preferentemente con orientación en hotelería y turismo)
  • Disponibilidad horaria full time
  • Experiencia en puestos de limpieza
  • Residencia en zonas cercanas al complejo

Postulación:

  • Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar
  • Asunto: PEÓN DE PISO EVENTUAL

 Camarero eventual

Requisitos:

  • Experiencia comprobable en gastronomía
  • Disponibilidad horaria full time
  • Residencia en zonas cercanas al complejo

Postulación:

  • Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar
  • Asunto: CAMARERO EVENTUAL

Oficial de mantenimiento edilicio

Requisitos:

  • Título técnico electricista o electromecánico (excluyente)
  • Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos full time
  • Disponibilidad para fines de semana y feriados
  • Preferentemente residir en zonas cercanas al complejo
  • Experiencia previa en posiciones similares (preferente)

Postulación:

  • Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar
  • Asunto: OFICIAL DE M EDILICIO
Seguinos en