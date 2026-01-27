Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de entretenimiento suma personal para distintas áreas

El complejo Arena Maipú abrió una convocatoria laboral para incorporar personal eventual en distintas áreas y servicios. Conocé cuáles son los puestos y cómo postular.
Ubicado en el departamento de Maipú, Arena Maipú se consolidó como un espacio integral que combina entretenimiento, gastronomía, eventos y servicios, convirtiéndose en un punto de referencia tanto para mendocinos como para turistas.
En esta oportunidad, el complejo lanzó una nueva serie de búsquedas laborales destinadas a cubrir puestos eventuales en diferentes sectores.
Puestos disponibles
Vigilador eventual
Requisitos:
- Secundario completo
- Disponibilidad horaria full time
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana, feriados y vísperas de feriado
- Capacidad de trabajo en equipo
- Orientación al servicio
- Capacidad para seguir procedimientos de trabajo
- Buena comunicación
- Residencia en zonas cercanas al complejo
¿Cómo postular?
Enviar el cv actualizado al correo: busquedas@arenamaipu.com.ar con el asunto: VIGILADOR EV
Mucama eventual
Requisitos:
- Experiencia en puestos similares
- Capacidad de trabajo en equipo
- Disponibilidad full time
- Residencia en zonas cercanas al complejo
Postulación:
- Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar
- Asunto: MUCAMA EVENTUAL
Peón de piso eventual
Requisitos:
- Estudios secundarios completos (preferentemente con orientación en hotelería y turismo)
- Disponibilidad horaria full time
- Experiencia en puestos de limpieza
- Residencia en zonas cercanas al complejo
Postulación:
- Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar
- Asunto: PEÓN DE PISO EVENTUAL
Camarero eventual
Requisitos:
- Experiencia comprobable en gastronomía
- Disponibilidad horaria full time
- Residencia en zonas cercanas al complejo
Postulación:
- Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar
- Asunto: CAMARERO EVENTUAL
Oficial de mantenimiento edilicio
Requisitos:
- Título técnico electricista o electromecánico (excluyente)
- Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos full time
- Disponibilidad para fines de semana y feriados
- Preferentemente residir en zonas cercanas al complejo
- Experiencia previa en posiciones similares (preferente)
Postulación:
- Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar
- Asunto: OFICIAL DE M EDILICIO