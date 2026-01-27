Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocido complejo de entretenimiento suma personal para distintas áreas

El complejo Arena Maipú abrió una convocatoria laboral para incorporar personal eventual en distintas áreas y servicios. Conocé cuáles son los puestos y cómo postular.

Ubicado en el departamento de Maipú, Arena Maipú se consolidó como un espacio integral que combina entretenimiento, gastronomía, eventos y servicios, convirtiéndose en un punto de referencia tanto para mendocinos como para turistas.

En esta oportunidad, el complejo lanzó una nueva serie de búsquedas laborales destinadas a cubrir puestos eventuales en diferentes sectores.

Puestos disponibles

Vigilador eventual

Requisitos:

Secundario completo

completo Disponibilidad horaria full time

horaria full time Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana, feriados y vísperas de feriado

en horarios rotativos, fines de semana, feriados y vísperas de feriado Capacidad de trabajo en equipo

en equipo Orientación al servicio

al servicio Capacidad para seguir procedimientos de trabajo

para seguir procedimientos de Buena comunicación

Residencia en zonas cercanas al complejo

¿Cómo postular?

Enviar el cv actualizado al correo: busquedas@arenamaipu.com.ar con el asunto: VIGILADOR EV

Mucama eventual

Requisitos:

Experiencia en puestos similares

en puestos similares Capacidad de trabajo en equipo

en equipo Disponibilidad full time

full time Residencia en zonas cercanas al complejo

Postulación:

Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar

busquedas@arenamaipu.com.ar Asunto: MUCAMA EVENTUAL

Peón de piso eventual

Requisitos:

Estudios secundarios completos (preferentemente con orientación en hotelería y turismo)

secundarios (preferentemente con orientación en hotelería y turismo) Disponibilidad horaria full time

horaria full time Experiencia en puestos de limpieza

Residencia en zonas cercanas al complejo

Postulación:

Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar

Asunto: PEÓN DE PISO EVENTUAL

Camarero eventual

Requisitos:

Experiencia comprobable en gastronomía

Disponibilidad horaria full time

horaria full time Residencia en zonas cercanas al complejo

Postulación:

Correo: busquedas@arenamaipu.com.ar

busquedas@arenamaipu.com.ar Asunto: CAMARERO EVENTUAL

Oficial de mantenimiento edilicio

Requisitos:

Título técnico electricista o electromecánico (excluyente)

técnico electricista o electromecánico Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos full time

para en horarios rotativos full time Disponibilidad para fines de semana y feriados

y feriados Preferentemente residir en zonas cercanas al complejo

en zonas cercanas al complejo Experiencia previa en posiciones similares (preferente)

Postulación: