¿Querés sumarte a la Brigada Aérea de Mendoza?: Cómo inscribirte y hasta cuándo hay tiempo

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años. La inscripción estará abierta hasta el 10 de febrero y ofrece formación, empleo formal y cobertura de salud dentro de la Fuerza Aérea Argentina.
La IV Brigada Aérea abrió una nueva convocatoria para incorporar soldados voluntarios en el área de seguridad y defensa, una propuesta orientada a jóvenes mendocinos que buscan una salida laboral con formación, estabilidad y posibilidad de carrera dentro de la Fuerza Aérea Argentina.
Requisitos para postularse
Para poder inscribirse, los interesados deben:
- Tener entre 18 y 24 años
- Ser argentinos nativos, por opción o naturalizados
- Tener los estudios primarios completos
- Ser solteros (pueden tener hijos o personas a cargo)
- No registrar antecedentes penales
- Aprobar los exámenes psicofísicos y el Curso de Admisión
La inscripción estará abierta hasta el martes 10 de febrero de 2026, a las 12 del mediodía.
Etapas de selección y formación
Quienes superen la instancia inicial deberán completar estudios médicos, evaluaciones físicas y pruebas intelectuales y emocionales.
El proceso culmina con un Curso de Admisión de ocho semanas, tras el cual se produce la incorporación efectiva como soldado voluntario.
Beneficios del servicio militar voluntario
La propuesta incluye:
- Trabajo en relación de dependencia
- Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios
- Cobertura médica y obra social
- Capacitación, instrucción y experiencia laboral
- Posibilidad de continuar la carrera militar como suboficial u oficial
Los soldados voluntarios pueden prestar servicio hasta los 28 años, y quienes se destaquen tienen la posibilidad de incorporarse de forma permanente a la Fuerza Aérea.
¿Cómo es el proceso de inscripción?
Los postulantes deben enviar su currículum vitae al correo electrónico oficial de la convocatoria: incorporacionsdtmza@gmail.com
Luego del envío del CV, se asignará un turno para una entrevista personal. Ese día deberán presentar la documentación solicitada.
Documentación que deben presentar los postulantes
Quienes sean convocados a la entrevista deberán presentar la documentación requerida, en copia, para continuar con el proceso de selección. Entre los documentos solicitados se encuentran:
- Currículum vitae
- Solicitud de inscripción con foto color 4×4
- Fotocopia del DNI, con domicilio actualizado
- Partida de nacimiento
- Certificado de estudios del último nivel alcanzado
- Constancia de CUIL
- Certificado de antecedentes penales
- Declaración jurada de salud
- Toda documentación que acredite capacitaciones o títulos obtenidos
Para más información, los interesados también pueden acercarse personalmente a la IV Brigada Aérea, ubicada sobre Avenida Fuerza Aérea Argentina, km 7,5, en Las Heras, o comunicarse telefónicamente al 0261-4410900 (interno 24205).