¿Querés sumarte a la Brigada Aérea de Mendoza?: Cómo inscribirte y hasta cuándo hay tiempo

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años. La inscripción estará abierta hasta el 10 de febrero y ofrece formación, empleo formal y cobertura de salud dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

Redacción ElNueve.com

La IV Brigada Aérea abrió una nueva convocatoria para incorporar soldados voluntarios en el área de seguridad y defensa, una propuesta orientada a jóvenes mendocinos que buscan una salida laboral con formación, estabilidad y posibilidad de carrera dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

Requisitos para postularse

Para poder inscribirse, los interesados deben:

  • Tener entre 18 y 24 años
  • Ser argentinos nativos, por opción o naturalizados
  • Tener los estudios primarios completos
  • Ser solteros (pueden tener hijos o personas a cargo)
  • No registrar antecedentes penales
  • Aprobar los exámenes psicofísicos y el Curso de Admisión

La inscripción estará abierta hasta el martes 10 de febrero de 2026, a las 12 del mediodía.

Etapas de selección y formación

Quienes superen la instancia inicial deberán completar estudios médicos, evaluaciones físicas y pruebas intelectuales y emocionales.

El proceso culmina con un Curso de Admisión de ocho semanas, tras el cual se produce la incorporación efectiva como soldado voluntario.

Beneficios del servicio militar voluntario

La propuesta incluye:

  • Trabajo en relación de dependencia
  • Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios
  • Cobertura médica y obra social
  • Capacitación, instrucción y experiencia laboral
  • Posibilidad de continuar la carrera militar como suboficial u oficial

Los soldados voluntarios pueden prestar servicio hasta los 28 años, y quienes se destaquen tienen la posibilidad de incorporarse de forma permanente a la Fuerza Aérea.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

Los postulantes deben enviar su currículum vitae al correo electrónico oficial de la convocatoria: incorporacionsdtmza@gmail.com

Luego del envío del CV, se asignará un turno para una entrevista personal. Ese día deberán presentar la documentación solicitada.

Documentación que deben presentar los postulantes

Quienes sean convocados a la entrevista deberán presentar la documentación requerida, en copia, para continuar con el proceso de selección. Entre los documentos solicitados se encuentran:

  • Currículum vitae
  • Solicitud de inscripción con foto color 4×4
  • Fotocopia del DNI, con domicilio actualizado
  • Partida de nacimiento
  • Certificado de estudios del último nivel alcanzado
  • Constancia de CUIL
  • Certificado de antecedentes penales
  • Declaración jurada de salud
  • Toda documentación que acredite capacitaciones o títulos obtenidos

Para más información, los interesados también pueden acercarse personalmente a la IV Brigada Aérea, ubicada sobre Avenida Fuerza Aérea Argentina, km 7,5, en Las Heras, o comunicarse telefónicamente al 0261-4410900 (interno 24205).

