¿Querés sumarte a la Brigada Aérea de Mendoza?: Cómo inscribirte y hasta cuándo hay tiempo

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años. La inscripción estará abierta hasta el 10 de febrero y ofrece formación, empleo formal y cobertura de salud dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

La IV Brigada Aérea abrió una nueva convocatoria para incorporar soldados voluntarios en el área de seguridad y defensa, una propuesta orientada a jóvenes mendocinos que buscan una salida laboral con formación, estabilidad y posibilidad de carrera dentro de la Fuerza Aérea Argentina.

Requisitos para postularse

Para poder inscribirse, los interesados deben:

Tener entre 18 y 24 años

Ser argentinos nativos, por opción o naturalizados

nativos, por opción o Tener los estudios primarios completos

Ser solteros (pueden tener hijos o personas a cargo)

(pueden tener hijos o personas a cargo) No registrar antecedentes penales

Aprobar los exámenes psicofísicos y el Curso de Admisión

La inscripción estará abierta hasta el martes 10 de febrero de 2026, a las 12 del mediodía.

Etapas de selección y formación

Quienes superen la instancia inicial deberán completar estudios médicos, evaluaciones físicas y pruebas intelectuales y emocionales.

El proceso culmina con un Curso de Admisión de ocho semanas, tras el cual se produce la incorporación efectiva como soldado voluntario.

Beneficios del servicio militar voluntario

La propuesta incluye:

Trabajo en relación de dependencia

en relación de dependencia Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios

mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios Cobertura médica y obra social

médica y Capacitación, instrucción y experiencia laboral

instrucción y experiencia laboral Posibilidad de continuar la carrera militar como suboficial u oficial

Los soldados voluntarios pueden prestar servicio hasta los 28 años, y quienes se destaquen tienen la posibilidad de incorporarse de forma permanente a la Fuerza Aérea.

¿Cómo es el proceso de inscripción?

Los postulantes deben enviar su currículum vitae al correo electrónico oficial de la convocatoria: incorporacionsdtmza@gmail.com

Luego del envío del CV, se asignará un turno para una entrevista personal. Ese día deberán presentar la documentación solicitada.

Documentación que deben presentar los postulantes

Quienes sean convocados a la entrevista deberán presentar la documentación requerida, en copia, para continuar con el proceso de selección. Entre los documentos solicitados se encuentran:

Currículum vitae

Solicitud de inscripción con foto color 4×4

con foto color 4×4 Fotocopia del DNI, con domicilio actualizado

con domicilio actualizado Partida de nacimiento

Certificado de estudios del último nivel alcanzado

de estudios del último nivel alcanzado Constancia de CUIL

Certificado de antecedentes penales

Declaración jurada de salud

de salud Toda documentación que acredite capacitaciones o títulos obtenidos

Para más información, los interesados también pueden acercarse personalmente a la IV Brigada Aérea, ubicada sobre Avenida Fuerza Aérea Argentina, km 7,5, en Las Heras, o comunicarse telefónicamente al 0261-4410900 (interno 24205).