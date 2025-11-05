Oportunidad de empleo en Mendoza: importante bodega incorpora personal a su equipo de trabajo

La reconocida bodega se encuentra en expansión y abrió una oportunidad de empleo para sumar talentos a su equipo de trabajo. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Una reconocida bodega ubicada en San Roque, Maipú, abrió una nueva búsqueda laboral para operarios de bodega.

La incorporación será inmediata y corresponde a un trabajo de temporada dentro del Gran Mendoza.

¿Cuáles son los requisitos?

Los candidatos deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Experiencia comprobable en tareas de bodega (filtración).

comprobable en tareas de bodega (filtración). Residencia en Maipú o zonas cercanas.

en o zonas cercanas. Edad entre 30 y 40 años.

entre 30 y 40 años. Secundario técnico completo.

Movilidad propia (excluyente), ya que la bodega se encuentra en San Roque.

(excluyente), ya que la bodega se encuentra en San Roque. Disponibilidad para trabajo de temporada.

para de temporada. Disponibilidad para horarios rotativos (excluyente).

Desde la empresa aclararon que no tendrán en cuenta postulaciones que no cumplan con los requisitos mencionados.

Beneficios que ofrece la empresa

El puesto ofrece condiciones laborales acordes al rubro y varios beneficios:

Estacionamiento disponible dentro del predio.

disponible dentro del predio. Ropa de trabajo y refrigerio diario.

Cómo postular

Las personas interesadas pueden enviar su currículum al número 2612086632.