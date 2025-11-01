Oportunidad de trabajo en Mendoza: fábrica de pastas busca personal de limpieza

Fábrica de pastas en Mendoza se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Una fábrica de pastas ubicada en la zona de Villa Nueva, Guaymallén, abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar personal de limpieza a su equipo de trabajo.

Principales responsabilidades

El puesto implica colaborar en la limpieza general de la fábrica y el lavado de utensilios, tareas fundamentales para mantener las condiciones de higiene y seguridad alimentaria dentro del espacio de producción.

Requisitos del puesto

Responsabilidad

Puntualidad

Residencia cercana

Desde la empresa destacaron que buscan una persona comprometida y con buena predisposición, ya que se trata de un trabajo breve pero constante.

Detalles del puesto de trabajo

Horario: lunes a viernes, de 16:00 a 17:30 horas.

lunes a viernes, de 16:00 a 17:30 horas. Dirección de la fábrica: Bandera de Los Andes 6514, Villa Nueva, Mendoza.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas pueden enviar su CV al correo electrónico:

pastasprividera@gmail.com