Se cayó Instagram y Facebook: miles de usuarios reportaron fallas en todo el mundo

La falla comenzó a registrarse pasadas las 10:40 y afectó funciones clave como el inicio de sesión, los mensajes y la carga de publicaciones en Instagram y Facebook. Usuarios recurrieron a X para confirmar si la caída era mundial.

Miles de usuarios alrededor del mundo reportaron este viernes problemas para utilizar Instagram y Facebook, en una caída masiva que comenzó a registrarse pasadas las 10:40. Las fallas afectaron distintos servicios de las plataformas de Meta y generaron una ola de consultas en redes sociales.

Los inconvenientes impactaron tanto en la carga de publicaciones como en el inicio de sesión, el envío de mensajes y la actualización del feed en ambas aplicaciones, utilizadas diariamente por millones de personas.

Usuarios migraron a X para confirmar la caída

Como suele ocurrir en este tipo de episodios, miles de usuarios recurrieron rápidamente a X (antes Twitter) y otras plataformas para verificar si el problema era generalizado o se trataba de una falla individual.

En pocos minutos, frases como “se cayó Instagram”, “Facebook no funciona” y “Meta” comenzaron a convertirse en tendencia en distintos países, mientras crecían las publicaciones con memes, capturas de errores y consultas sobre el funcionamiento de las aplicaciones.

Además, comenzaron a circular reportes sobre dificultades parciales en otros servicios vinculados a Meta, aunque hasta el momento no hubo un comunicado oficial explicando el origen del problema.

No son tus datos. Usuarios reportan caída de Facebook y fallas en aplicaciones de Meta. ¿Tienes problemas para publicar o entrar?#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/LVKRfswPnT — DK 1250 (@dk1250) June 12, 2026

Problemas para cargar historias y mensajes

Entre los errores más frecuentes reportados por los usuarios se encontraron:

imposibilidad de actualizar el inicio;

historias que no cargaban;

mensajes directos que no se enviaban;

cierres inesperados de sesión;

y fallas al momento de publicar contenido.

La interrupción afectó tanto a usuarios particulares como a medios de comunicación, comercios y creadores de contenido que dependen diariamente de estas plataformas para comunicarse y trabajar.

Expectativa por una explicación oficial

Hasta el momento, Meta no emitió información detallada sobre lo ocurrido ni confirmó cuánto tiempo podrían durar los inconvenientes.

Mientras tanto, usuarios de distintas partes del mundo continúan monitoreando el funcionamiento de las aplicaciones y compartiendo reportes en otras redes sociales, a la espera de que el servicio se restablezca por completo.