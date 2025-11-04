Oportunidad de empleo en Mendoza: complejo de entretenimiento incorpora persona a su equipo de trabajo

Oportunidad de empleo en Mendoza: complejo de entretenimiento incorpora persona a su equipo de trabajo

Mendoza

Dramas Plaza, el reconocido complejo de entretenimiento de Mendoza incorporará nuevos talentos para su equipo. Conocé los requisitos y cómo postular.

usuario
Redacción ElNueve.com

Dreams Plaza, uno de los principales referentes del entretenimiento en Mendoza, abrió una convocatoria laboral para sumar cajeros y cajeras a su equipo.

La búsqueda está dirigida a personas con vocación de servicio, compromiso y habilidades para el trabajo en equipo.

Principales responsabilidades

Quienes se incorporen deberán garantizar una atención segura, eficiente y cordial en el área de cajas del casino, asegurando el manejo preciso de valores y brindando una experiencia memorable para cada cliente.

El objetivo es mantener los estándares de calidad y servicio que caracterizan al establecimiento.

Acerca del puesto de trabajo

El puesto es presencial y de tiempo completo, con horarios rotativos, en el complejo Dreams Plaza de Mendoza.

¿Cuáles son los requisitos?

  • Experiencia previa en posiciones similares (preferentemente en hotelería o casinos).
  • Excelente trato interpersonal y perfil comercial.
  • Alto nivel de responsabilidad y atención al detalle.
  • Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
  • Habilidades destacadas de comunicación.

Beneficios que ofrece la empresa

La empresa ofrece una amplia gama de beneficios para sus colaboradores, entre ellos:

  • Restaurante exclusivo para el personal.
  • Descuentos en locales comerciales y outlets.
  • Servicio de lavandería diaria.
  • Celebraciones de cumpleaños y fechas especiales.
  • Programas de capacitación continua y certificaciones.
  • Oportunidades de desarrollo profesional.
  • Sala de lactancia y otros beneficios adicionales.

¿Cómo postularse?

Quienes deseen sumarse al equipo pueden enviar su currículum al correo electrónico menph-human.resources@hyatt.com con el asunto “Cajero/a – Dreams Plaza Mendoza”.

Seguinos en