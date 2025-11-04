Oportunidad de empleo en Mendoza: complejo de entretenimiento incorpora persona a su equipo de trabajo

Dramas Plaza, el reconocido complejo de entretenimiento de Mendoza incorporará nuevos talentos para su equipo. Conocé los requisitos y cómo postular.
Dreams Plaza, uno de los principales referentes del entretenimiento en Mendoza, abrió una convocatoria laboral para sumar cajeros y cajeras a su equipo.
La búsqueda está dirigida a personas con vocación de servicio, compromiso y habilidades para el trabajo en equipo.
Principales responsabilidades
Quienes se incorporen deberán garantizar una atención segura, eficiente y cordial en el área de cajas del casino, asegurando el manejo preciso de valores y brindando una experiencia memorable para cada cliente.
El objetivo es mantener los estándares de calidad y servicio que caracterizan al establecimiento.
Acerca del puesto de trabajo
El puesto es presencial y de tiempo completo, con horarios rotativos, en el complejo Dreams Plaza de Mendoza.
¿Cuáles son los requisitos?
- Experiencia previa en posiciones similares (preferentemente en hotelería o casinos).
- Excelente trato interpersonal y perfil comercial.
- Alto nivel de responsabilidad y atención al detalle.
- Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.
- Habilidades destacadas de comunicación.
Beneficios que ofrece la empresa
La empresa ofrece una amplia gama de beneficios para sus colaboradores, entre ellos:
- Restaurante exclusivo para el personal.
- Descuentos en locales comerciales y outlets.
- Servicio de lavandería diaria.
- Celebraciones de cumpleaños y fechas especiales.
- Programas de capacitación continua y certificaciones.
- Oportunidades de desarrollo profesional.
- Sala de lactancia y otros beneficios adicionales.
¿Cómo postularse?
Quienes deseen sumarse al equipo pueden enviar su currículum al correo electrónico menph-human.resources@hyatt.com con el asunto “Cajero/a – Dreams Plaza Mendoza”.