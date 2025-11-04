Oportunidad de empleo en Mendoza: complejo de entretenimiento incorpora persona a su equipo de trabajo

Dramas Plaza, el reconocido complejo de entretenimiento de Mendoza incorporará nuevos talentos para su equipo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Dreams Plaza, uno de los principales referentes del entretenimiento en Mendoza, abrió una convocatoria laboral para sumar cajeros y cajeras a su equipo.

La búsqueda está dirigida a personas con vocación de servicio, compromiso y habilidades para el trabajo en equipo.

Principales responsabilidades

Quienes se incorporen deberán garantizar una atención segura, eficiente y cordial en el área de cajas del casino, asegurando el manejo preciso de valores y brindando una experiencia memorable para cada cliente.

El objetivo es mantener los estándares de calidad y servicio que caracterizan al establecimiento.

Acerca del puesto de trabajo

El puesto es presencial y de tiempo completo, con horarios rotativos, en el complejo Dreams Plaza de Mendoza.

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia previa en posiciones similares (preferentemente en hotelería o casinos).

Excelente trato interpersonal y perfil comercial.

Alto nivel de responsabilidad y atención al detalle.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Habilidades destacadas de comunicación.

Beneficios que ofrece la empresa

La empresa ofrece una amplia gama de beneficios para sus colaboradores, entre ellos:

Restaurante exclusivo para el personal.

Descuentos en locales comerciales y outlets.

Servicio de lavandería diaria.

Celebraciones de cumpleaños y fechas especiales.

Programas de capacitación continua y certificaciones.

Oportunidades de desarrollo profesional.

Sala de lactancia y otros beneficios adicionales.

¿Cómo postularse?

Quienes deseen sumarse al equipo pueden enviar su currículum al correo electrónico menph-human.resources@hyatt.com con el asunto “Cajero/a – Dreams Plaza Mendoza”.