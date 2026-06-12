Una mujer debió ser rescatada tras un fuerte choque entre un auto y un colectivo en Luján

El violento accidente en calle San Martín, a la altura de Pueyrredón y Castro Barros, obligó a un amplio operativo de emergencia en Luján de Cuyo. Bomberos, policías y ambulancias trabajaron para rescatar a la conductora de un VW Gol Trend, que quedó atrapada tras chocar de frente contra un colectivo con pasajeros.

El siniestro ocurrió en la mañana del viernes 12 de junio en Luján de Cuyo, cuando un automóvil particular se cruzó de carril e impactó de manera frontal contra un colectivo que trasladaba siete personas. Según los primeros testimonios, la mujer que conducía el VW Gol Trend se habría quedado dormida al volante, lo que provocó el choque.

El impacto dejó el vehículo con serios daños en toda la parte delantera, lo que complicó las tareas de rescate. Los Bomberos Voluntarios de Luján junto a personal del Cuartel Central trabajaron durante varios minutos para liberar a la conductora, que finalmente fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

En el colectivo, los pasajeros y el chofer resultaron fuera de peligro, aunque algunos sufrieron raspones menores y una mujer debió ser asistida por un cuadro de shock. El operativo incluyó cortes de tránsito en calle San Martín y la presencia de efectivos policiales para ordenar la circulación y garantizar la seguridad en la zona.

Las imágenes difundidas muestran la magnitud del impacto y el despliegue de recursos para asistir a las víctimas. Este episodio vuelve a poner en debate la seguridad vial en Mendoza, especialmente en relación a la fatiga al volante, considerada una de las principales causas de accidentes graves en la provincia.

Vecinos de la zona remarcaron que los siniestros en ese tramo de calle San Martín son frecuentes debido al intenso tránsito y la peligrosidad de los cruces. La investigación quedó a cargo de la Policía, que deberá determinar las circunstancias exactas del hecho y el estado de salud de la conductora.

Con este nuevo caso, se refuerza la necesidad de campañas de concientización y controles más estrictos para garantizar un tránsito seguro. La rápida intervención de los equipos de emergencia fue clave para que la mujer pudiera ser rescatada con vida y que el resto de los pasajeros quedara fuera de peligro.