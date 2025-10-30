Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de colectivos abrió una vacante de trabajo

Reconocida empresa de colectivos se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

La reconocida Empresa Maipú, responsable de las líneas de colectivos Grupo 200 y Grupo 800, lanzó una nueva convocatoria laboral.

La firma anunció la apertura de vacantes para el puesto de Chofer de Colectivo, con una propuesta que incluye capacitación y posibilidades de crecimiento dentro de la compañía.

¿Cuáles son los requisitos?

Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

Tener entre 25 y 35 años.

Contar con experiencia previa en manejo.

Disponer de licencia de conducir profesional vigente (requisito excluyente).

Poseer disponibilidad para realizar una capacitación en Coche Escuela con una duración de tres meses.

Mantener un buen trato con los pasajeros y compromiso con la seguridad vial.

¿Cómo postular?

Quienes cumplan con los requisitos pueden enviar su CV al correo electrónico: cv.empresamaipu@gmail.com.