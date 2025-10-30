Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de colectivos abrió una vacante de trabajo

Reconocida empresa de colectivos se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.

Redacción ElNueve.com

La reconocida Empresa Maipú, responsable de las líneas de colectivos Grupo 200 y Grupo 800, lanzó una nueva convocatoria laboral.

La firma anunció la apertura de vacantes para el puesto de Chofer de Colectivo, con una propuesta que incluye capacitación y posibilidades de crecimiento dentro de la compañía.

¿Cuáles son los requisitos?

Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:

  • Tener entre 25 y 35 años.
  • Contar con experiencia previa en manejo.
  • Disponer de licencia de conducir profesional vigente (requisito excluyente).
  • Poseer disponibilidad para realizar una capacitación en Coche Escuela con una duración de tres meses.
  • Mantener un buen trato con los pasajeros y compromiso con la seguridad vial.

¿Cómo postular?

Quienes cumplan con los requisitos pueden enviar su CV al correo electrónico: cv.empresamaipu@gmail.com.

