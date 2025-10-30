Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida empresa de colectivos abrió una vacante de trabajo

Reconocida empresa de colectivos se encuentra en expansión y abrió una nueva búsqueda laboral. Conocé cuáles son los requisitos y cómo podés postularte.
La reconocida Empresa Maipú, responsable de las líneas de colectivos Grupo 200 y Grupo 800, lanzó una nueva convocatoria laboral.
La firma anunció la apertura de vacantes para el puesto de Chofer de Colectivo, con una propuesta que incluye capacitación y posibilidades de crecimiento dentro de la compañía.
¿Cuáles son los requisitos?
Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener entre 25 y 35 años.
- Contar con experiencia previa en manejo.
- Disponer de licencia de conducir profesional vigente (requisito excluyente).
- Poseer disponibilidad para realizar una capacitación en Coche Escuela con una duración de tres meses.
- Mantener un buen trato con los pasajeros y compromiso con la seguridad vial.
¿Cómo postular?
Quienes cumplan con los requisitos pueden enviar su CV al correo electrónico: cv.empresamaipu@gmail.com.