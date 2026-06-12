Viento Zonda: suspenden las clases de la tarde de este viernes en una localidad

La Dirección General de Escuelas decidió, por recomendación, de Defensa Civil, suspender las clases presenciales del turno tarde en el departamento de Uspallata. En el resto de la provincia se dictarán con normalidad.

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso la suspensión de las clases presenciales durante el turno tarde de este viernes 12 de junio en Uspallata, debido a los pronósticos que anticipan fuertes ráfagas de viento Zonda.

La medida se tomó siguiendo las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil y alcanza a todos los niveles y modalidades educativas de esa localidad de Las Heras.

En contraste, en el resto de la provincia, las clases se dictarán con total normalidad.

Desde la DGE indicaron que, en las zonas afectadas por la suspensión, las actividades escolares deberán continuar de forma virtual a través de la plataforma Escuela Digital Mendoza, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica.