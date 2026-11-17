La joven, identificada como Kiara Candela Farías, llegó a su casa durante la madrugada y manifestó que se sentía mal. Su madre la asistió y, horas después, la encontró sin vida. La Justicia espera los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte.

Una adolescente de 14 años murió en la madrugada del domingo en su vivienda del distrito Los Árboles, en Rivadavia, luego de regresar de una fiesta de 15 años. La joven fue identificada como Kiara Candela Farías y la Justicia investiga las circunstancias de su fallecimiento.

Según el relato de su madre, la adolescente había asistido al cumpleaños de una compañera de colegio que se realizó en el club Los Árboles, a pocas cuadras de su casa. Regresó alrededor de las 3.30 y comenzó a sentirse mal.

La mujer contó que su hija se descompuso y vomitó. Entonces la ayudó, la bañó, le cambió la ropa y se acostó junto a ella. Sin embargo, cerca de las 10.30 u 11, cuando volvió a revisarla, advirtió que no respiraba y que tenía espuma en la boca.

La madre llamó de inmediato a los servicios de emergencia, pero cuando el personal llegó al domicilio constató que la adolescente había fallecido.

En declaraciones, vecinos apuntaron sus sospechas sobre lo que pudo haber ocurrido durante la fiesta. Según relataron, creen que alguien podría haberle colocado alguna sustancia en la bebida, aunque por el momento no hay confirmación de que haya sido así.

“Una niña que no estaba acostumbrada a beber ni nada. solo iba de la escuela a la casa. Algo le tienen que haber puesto”, señalaron y agregaron que es la primera vez que pasa algo así en la zona.

Otra vecina, que conocía a Kiara por la escuela y era madre de una compañera suya, recordó que la adolescente era muy querida por sus pares. “Mi hija me contaba que era muy alegre, que siempre se la escuchaba fuerte la risa en el curso y que era buena compañera”, contó.

Esperan los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte

La Justicia inició una investigación para establecer las circunstancias del fallecimiento. Los estudios del Cuerpo Médico Forense serán fundamentales para determinar qué provocó la muerte de la adolescente y si existió alguna sustancia involucrada.

De acuerdo con la información difundida, los resultados podrían demorar alrededor de 45 días. Además, se prevé tomar testimonios a personas que participaron de la fiesta de 15 y reunir posibles registros audiovisuales que permitan reconstruir lo sucedido.