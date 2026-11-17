Defensa Civil emitió una Alerta Amarilla por tormentas para este martes 17 de noviembre en Mendoza. Según el pronóstico, las condiciones de inestabilidad comenzarán a desarrollarse durante la tarde y se extenderán progresivamente hacia diferentes zonas de la provincia.

De acuerdo con el reporte, a partir de las 13 se espera el inicio de la inestabilidad en el oeste del Gran Mendoza y el oeste del Valle de Uco.

Durante la tarde, la mayor actividad de tormentas se concentraría en la Zona Sur, con posterior extensión hacia el Valle de Uco. Por la noche, las condiciones inestables podrían alcanzar también a la Zona Este.

¿Qué zonas de Mendoza podrían verse afectadas por las tormentas?

El pronóstico anticipa el siguiente desarrollo de la inestabilidad:

Gran Mendoza: la inestabilidad comenzará durante la tarde, principalmente en el sector oeste.

Valle de Uco: se esperan tormentas durante la tarde, con posibilidad de granizo.

Zona Sur: será uno de los sectores con mayor actividad de tormentas durante la tarde.

Zona Este: la inestabilidad podría llegar durante la noche.

Además, no se descarta la caída de granizo en la Zona Sur y el Valle de Uco.

¿Qué puede pasar durante las tormentas?

El nivel amarillo indica que el área puede ser afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes.

Estos fenómenos podrían estar acompañados por:

Abundantes precipitaciones en cortos períodos.

Ocasional caída de granizo.

Frecuente actividad eléctrica.

Ráfagas de viento.

Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 40 milímetros, aunque podrían ser superados de manera localizada.

Zonda y viento Sur: el pronóstico para este martes

Además de las tormentas, Mendoza tendrá cambios en las condiciones del viento.

Se espera viento Zonda débil entre las 14 y las 20 en Malargüe, el sur de Malargüe y la Precordillera Sur.

Por otro lado, está previsto el ingreso de viento Sur a partir de las 20 en la Zona Sur y desde las 22 en la Zona Norte y Este. Las velocidades serían cercanas a los 35 km/h, con intensidad moderada, principalmente en el Este provincial.

Este fenómeno se extendería hasta aproximadamente la 1 de la madrugada del miércoles.

¿Qué temperatura hará en Mendoza?

Para este martes se espera una jornada con temperaturas agradables en el llano, pese a la inestabilidad prevista para la tarde y la noche.

La temperatura máxima promedio se ubicará entre los 25 y 26 grados.

En cuanto a las mínimas, se esperan valores de entre 9 y 10 grados en Malargüe y de entre 14 y 15 grados en el resto de la provincia.

En Alta Montaña, el cielo estará parcialmente nublado inicialmente en el sector sur, con aumento de la nubosidad y probabilidad de precipitaciones durante la tarde en toda la región cordillerana. Se espera una mejora de las condiciones a partir de la medianoche.