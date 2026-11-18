Un hombre y su hijo de 8 años protagonizaron una tragedia este miércoles por la mañana en el canal Cacique Guaymallén, en Luján de Cuyo. El niño cayó al cauce y su padre se arrojó al agua para intentar rescatarlo, pero la corriente arrastró a los dos.

El alerta fue recibido por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que informó sobre la caída del menor al canal, a la altura de las calles Pueyrredón y San Martín. Según los primeros datos, el padre se arrojó posteriormente al agua al advertir lo sucedido.

Ante la emergencia, se desplegó un importante operativo de búsqueda y rescate con la participación de efectivos policiales, dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y Bomberos Voluntarios de Luján.

Encontraron el cuerpo del padre y buscan al niño

En el marco del procedimiento, los equipos de rescate lograron extraer el cuerpo del hombre del cauce, a la altura de las calles Pueyrredón y Besares.

En tanto, el niño de 8 años todavía no fue encontrado. Los bomberos continúan con las tareas de búsqueda en el canal, con trabajos concentrados en las inmediaciones del Calvario.

Para facilitar el operativo, las autoridades solicitaron la interrupción del suministro hídrico del cauce.

Además, se dispuso un corte de circulación vehicular en la rotonda de Besares, debido al despliegue de los equipos de emergencia.

La búsqueda del menor continúa mientras Policía y Bomberos trabajan en el lugar.