Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan personal de limpieza con un solo requisito

Empresa dedicada a brindar servicios de seguridad y limpieza abrió una nueva oportunidad de empleo para sumar personal su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo postular.

Gladio MTZ S.A. es una empresa mendocina que brinda servicios de seguridad privada y limpieza profesional. Su actividad incluye la vigilancia y protección de empresas, industrias y eventos, además de tareas de higiene y mantenimiento en espacios laborales.

La compañía también ofrece servicios de custodia de mercadería en tránsito y soluciones de seguridad para organizaciones de distintos sectores.

La vacante

En esta ocasión, Gladio abrió una oportunidad de empleo y busca incorporar trabajadores para realizar tareas de limpieza en un edificio ubicado en la zona céntrica de Mendoza.

Requisitos

La empresa informó un requisito excluyente:

Residir en el Gran Mendoza.

Cómo postular

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben completar el formulario online habilitado por la empresa

Gladio aclaró que las postulaciones se reciben únicamente por ese medio.

Una vez recibidos los datos, la empresa se comunicará con los perfiles seleccionados para continuar con el proceso de incorporación.