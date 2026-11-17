Una prueba nacional del sistema de emergencias interrumpió las transmisiones de radio y televisión en Estados Unidos. El operativo fue vinculado en redes sociales con una supuesta desconexión mundial de 72 horas. Qué decía el mensaje de FEMA y qué hay detrás del rumor del apagón mundial.

Este martes 17 de noviembre, una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencias de Estados Unidos generó repercusiones y alimentó las versiones sobre un supuesto apagón mundial. La actividad, coordinada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), contempló una breve interrupción de las transmisiones habituales de radio y televisión para difundir un mensaje de prueba.

El ejercicio estaba previsto para las 14.20 (hora del este de Estados Unidos), es decir, las 16.20 de Argentina. Durante el operativo, los medios participantes debían transmitir una notificación que identificaba a FEMA como responsable y aclaraba expresamente que no existía una emergencia real.

La prueba no estaba relacionada con un corte de electricidad, internet o telefonía. Tampoco contemplaba el envío de alertas a los celulares.

Qué decía el mensaje oficial de la alerta en Estados Unidos

La notificación difundida para el simulacro identificaba el procedimiento como una prueba nacional del Emergency Alert System (EAS), el sistema que utilizan las autoridades estadounidenses para comunicar advertencias a través de distintos medios.

El mensaje central que se transmitió fue: “This is only a test. No action is required by the public”, que en español significa: “Esto es únicamente una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público“.

También explicaba que, si se hubiera tratado de una emergencia real, después del tono inicial se habría difundido un mensaje oficial con información e instrucciones para la población.

La pantalla de alerta y los tonos característicos forman parte del mecanismo de comunicación que permite a las autoridades llegar rápidamente a los ciudadanos ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad pública.

Para qué sirve el sistema de alertas de emergencia EAS

El Emergency Alert System es una infraestructura nacional que permite transmitir mensajes oficiales a través de emisoras de radio, canales de televisión, operadores de cable, servicios satelitales y otros proveedores audiovisuales en Estados Unidos.

La prueba fue organizada por FEMA en coordinación con la FCC para verificar que los operadores puedan recibir y retransmitir correctamente las notificaciones. El objetivo es detectar posibles fallas técnicas u operativas antes de que el sistema deba utilizarse ante una emergencia real.

De acuerdo con la información oficial, estos ejercicios se realizan al menos una vez cada tres años. La prueba de este 17 de noviembre estaba prevista para durar alrededor de un minuto y no incluía las alertas inalámbricas a teléfonos celulares.

On Nov 17 at 2:20 PM ET, FEMA and @FCC will conduct a nationwide test of the Emergency Alert System on TV and radio. This legally required, regularly scheduled test ensures critical, life-saving messages can reach Americans when it matters most during major emergencies. https://t.co/pKnRX3N8AK — FEMA (@fema) November 9, 2026

¿Habrá un apagón mundial de 72 horas este 17 de noviembre?

No existe evidencia ni una advertencia oficial que confirme un apagón mundial para este martes 17 de noviembre. La prueba organizada por FEMA tiene alcance nacional dentro de Estados Unidos y se limita a comprobar el funcionamiento de su sistema de alertas.

Las publicaciones virales que circularon en Instagram y TikTok anunciaban una supuesta interrupción simultánea de la electricidad, internet, las comunicaciones y hasta los sistemas bancarios durante 72 horas.

El simulacro estadounidense no implica cortes de servicios y tampoco constituye una advertencia para Argentina ni para otros países.

De dónde surgió la teoría del “blackout 17 november”

La versión del supuesto apagón mundial se expandió a partir de la combinación de tres elementos: la prueba de alertas de Estados Unidos, las recomendaciones europeas para prepararse ante emergencias y una referencia a la fecha del 17 de noviembre en un episodio de Los Simpson.

En redes sociales, esos contenidos comenzaron a circular como si fueran señales de un mismo acontecimiento. Sin embargo, ninguno de ellos confirma que vaya a producirse una desconexión mundial.

La recomendación europea de contar con provisiones para 72 horas

Uno de los elementos que alimentó el rumor fue la recomendación de organismos europeos de contar con un kit de emergencia que permita afrontar hasta 72 horas sin servicios esenciales.

Las guías incluyen provisiones como agua, alimentos, dinero en efectivo y baterías portátiles. El objetivo es que las personas puedan responder ante distintas situaciones de crisis, como desastres naturales, ciberataques o interrupciones de infraestructura.

Estas recomendaciones son medidas preventivas y no anuncian que vaya a producirse un apagón en una fecha determinada.