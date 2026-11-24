Este miércoles realizarán tareas de mantenimiento en barrios de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Edemsa informó que este miércoles 25 de noviembre se llevarán adelante nuevos cortes programados de energía eléctrica en distintos departamentos de Mendoza.
Los trabajos se harán en horarios específicos y podrían comenzar en horas de la mañana y mantenerse hasta pasado el mediodía.
Los departamentos afectados serán: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
A continuación, el detalle de los horarios de interrupción del servicio:
Los cortes de luz para este miércoles 25/11/2026
Ciudad
- Entre calles Emilio Civit, Olascoaga, Martín Zapata y Paso de los Andes. En calle Emilio Civit, entre Boulogne Sur Mer y Rodríguez. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Malvinas Argentinas, Venezuela, Gomensoro y Sarmiento. Belgrano. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Virgen de las Nieves, Avellaneda, Canning y Bolivia. Entre calles Proyectada G158, Félix Suarez, Virgen de las Nieves y Ecuador. En el barrio Costa Esperanza II y zonas aledañas; Belgrano. De 8.45 a 12.45 h.
Las Heras
- En calle Junin, hacia el norte de Manuel A. Sáenz; El Plumerillo. De 8.30 a 11.00 h.
- En calle Lavalle, entre callejón 5 y callejón 8. En callejón 8, hacia el norte de Lavalle y áreas adyacentes; El Algarrobal. De 9.15 a 13.15 h.
Lavalle
- En calle Rama 06, entre Villanueva y Ruta Provincial N°36; Tres de Mayo. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En callejón Ortega, entre Carril Podestá y El Resguardo; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Perito Moreno, entre Pueyrredón y Carril Podestá y zonas aledañas; Rodeo del Medio. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Julio Argentino Roca, entre Urquiza y Fernández Pelaez. En calle Fernández Pelaez, hacia el norte de Roca y áreas adyacentes; Coquimbito. De 10.30 a 12.30 h.
Tunuyán
- En calle Carril Calise Nacional, entre Ruta Nacional N°40 y barrio Atardeceres de Capiz. De 14.30 a 18.30 h.
Tupungato
- Entre calle Valderrama y Corredor Productivo o Ruta Provincial N°94. En Nolastar S.A. y Vitifrutícola Tunuyán S.A. y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle La Gloria, hacia el este de calle Meli. En Bodega Chandon S.A. y Andeluna Cellars S.R.L.; San José. De 8.45 a 12.45 h.
San Carlos
- En calle El Cepillo, entre Derinovsky e Ítalo Américo; El Cepillo. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Nacional N°40 vieja, hacia el sur de calle Los Paramillos; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En Ruta Provincial N°200, entre Los 3 Puentes y Copado; Colonia Andes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Dean Funes, Fray Inalicán, Egidio Casnati y Roca. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Ejército de los Andes, Las Heras, Los Coroneles y Ruta Provincial N°150; Villa 25 de Mayo. De 8.30 a 12.30 h.