El EMAE de septiembre mostró una recuperación mensual del 1,1%, pero no alcanzó para revertir el resultado negativo del tercer trimestre. Con dos períodos consecutivos de caída, Argentina cumplió las condiciones para entrar en recesión técnica. ¿Qué significa?

La economía argentina entró en recesión técnica después de registrar dos trimestres consecutivos de caída. Aunque la actividad económica repuntó un 1,1% en septiembre respecto de agosto, la mejora no fue suficiente para revertir el resultado negativo acumulado entre julio y septiembre.

El dato surge del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que publicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador también mostró una caída interanual del 1,2% frente a septiembre de 2025, una señal de las dificultades que atraviesa la actividad.

El escenario se suma al retroceso del 0,6% que había registrado el Producto Bruto Interno (PBI) durante el segundo trimestre. De esta manera, se cumplieron las condiciones de la definición convencional de recesión técnica: dos trimestres consecutivos de contracción económica.

Qué sectores crecieron y cuáles registraron las mayores caídas

El informe del INDEC mostró un comportamiento dispar entre las distintas actividades económicas. En la comparación interanual, cinco sectores registraron subas, mientras que otros diez tuvieron resultados negativos.

Entre los rubros que crecieron se destacaron:

Explotación de minas y canteras: 11,1%.

11,1%. Electricidad, gas y agua: 4%.

4%. Construcción: 3,5%.

Según el organismo, estos tres sectores fueron los de mayor incidencia positiva y, en conjunto, aportaron 0,6 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

En el otro extremo, las mayores caídas se registraron en:

Pesca: -48,6%.

-48,6%. Intermediación financiera: -11,5%.

-11,5%. Industria manufacturera: -1,8%.

Estas actividades fueron las que tuvieron mayor incidencia negativa y le restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.

Por qué una suba mensual no evitó la recesión

La mejora del 1,1% registrada en septiembre puede parecer una señal positiva, pero no alcanza por sí sola para revertir la caída acumulada durante el trimestre.

Para determinar si una economía entra en recesión técnica se compara la evolución del PBI entre trimestres consecutivos, utilizando la serie desestacionalizada. Por eso, un repunte mensual no implica necesariamente que el período completo haya terminado con crecimiento.

En Argentina, el segundo trimestre había cerrado con una contracción del 0,6%. Luego, julio registró una caída mensual del 2,8%, mientras que agosto mostró una mejora de apenas el 0,1%. El resultado de septiembre no fue suficiente para compensar el retroceso del trimestre.

Cómo puede impactar la recesión en el empleo y el consumo

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el efecto de la caída de la actividad sobre el mercado laboral. No todos los sectores que crecen generan la misma cantidad de puestos de trabajo, mientras que algunas de las actividades que atraviesan dificultades son intensivas en mano de obra.

La economista Paula Pia Ariet advirtió que los rubros que muestran mejores resultados no necesariamente son los que más trabajadores necesitan. Por eso, el crecimiento de algunas actividades puede convivir con dificultades en el empleo.

La caída del consumo también repercute sobre las empresas. Cuando las familias compran menos, disminuyen las ventas y se reduce la necesidad de producir o prestar servicios.

El impacto sobre el empleo suele darse de manera gradual: primero se reducen las horas extras, después se frenan las nuevas contrataciones y, si la situación se prolonga, pueden aparecer despidos.