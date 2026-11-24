Damas Gratis, Ke Personajes, Babasónicos y Las Pastillas del Abuelo serán algunos de los protagonistas de la 19ª edición. La fiesta se realizará el 5 y 6 de diciembre en el Parque San Vicente y en esta nota te contamos cómo participar por entradas.

Se viene uno de los eventos más esperados del año en Mendoza y, como todos los años, queremos que seas parte. La Fiesta Provincial de la Cerveza 2026 ya tiene fecha, artistas confirmados y, por supuesto, mucha música para cantar, bailar y brindar. Pero atención: ¡también hay entradas para participar!

La 19ª edición del festival se realizará el sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el Parque San Vicente, de Godoy Cruz, con una grilla que promete hacer saltar a los fanáticos de la cumbia y del rock nacional.

¿Querés estar ahí? Participar es muy sencillo: tenés que completar el formulario que encontrarás dentro de esta nota y responder una trivia. Sí, hay que demostrar cuánto sabés para tener la posibilidad de disfrutar de dos noches a pura música. ¡A preparar esas neuronas!

Dos noches, muchos artistas y una sola misión: disfrutar

La primera jornada, el sábado 5 de diciembre, estará dedicada a la cumbia y la música popular. El escenario tendrá nombres que prometen hacer bailar hasta al más tímido.

La grilla estará encabezada por Damas Gratis y Ke Personajes, que tendrá su debut en el festival. También se presentarán La Nueva Luna y Los Playeros.

El domingo 6 llegará el turno del rock nacional, con Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo y Guasones. Además, habrá representación mendocina con Perras on the Beach.

Dos días, distintos estilos y una buena excusa para dejar el sillón y salir a disfrutar.

Cómo participar por entradas

¡Acá viene la parte que te interesa! Para tener la posibilidad de conseguir entradas para la Fiesta Provincial de la Cerveza 2026, solamente tenés que completar el formulario que aparece dentro de esta nota, pero ojo, el formulario incluirá una trivia que deberás responder con preguntas acerca de la historia de la Fiesta. Así que leé bien las preguntas y cruzá los dedos.

¡No te quedés afuera! Completá tus datos, respondé la trivia y preparate para vivir una nueva edición de uno de los festivales más convocantes de Mendoza.

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Cuánto cuestan las entradas para la Fiesta de la Cerveza

Quienes quieran comprar sus entradas pueden hacerlo a través de Passline. Durante la preventa, el valor es de $35.000, con promociones para compras grupales.

Además, por tiempo limitado, existe la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito bancarias.

Los menores de hasta 9 años ingresan gratis, presentando DNI.

Por su parte, las personas con discapacidad que tengan Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden acceder a entradas gratuitas, con cupos limitados. La entrega se realiza de manera presencial en la boletería del Cine Teatro Plaza, presentando el CUD y el DNI.

La Fiesta de la Cerveza vuelve al Parque San Vicente con gastronomía, cerveza artesanal y una grilla para todos los gustos. Ahora que ya sabés cómo participar, ¡que la suerte te acompañe y que no falte la música!