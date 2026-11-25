El aniversario de uno de los principales lugares de peregrinación de Mendoza se celebrará con dos jornadas especiales. El viernes habrá música en vivo, con la interpretación de la Misa Criolla y Navidad Nuestra, y el sábado se realizará una misa presidida por el arzobispo Marcelo Colombo.

El Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en El Challao, Las Heras, cumple 100 años y lo celebrará con actividades abiertas a toda la comunidad. La propuesta incluye música en vivo, más de 50 artistas invitados y una misa especial que reunirá a autoridades de la Iglesia, antiguos rectores del santuario y fieles.

El centenario recuerda la bendición y consagración de la gruta original, que tuvo lugar el 26 de noviembre de 1926. A un siglo de aquel acontecimiento, el santuario continúa siendo uno de los espacios de fe y peregrinación más importantes de Mendoza.

La primera actividad será el viernes 27 de noviembre a las 20 horas en el Templo Mayor del santuario. Allí se presentarán Guaymallén Coral, Ópera UNCUYO y más de 50 artistas invitados.

El espectáculo incluirá la interpretación de la Misa Criolla y Navidad Nuestra, dos composiciones de Ariel Ramírez que forman parte del patrimonio musical argentino.

La actividad se realizará con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Heras y tendrá entrada libre y gratuita. La convocatoria forma parte de las celebraciones por el siglo de historia del santuario y busca reunir a la comunidad en torno a la música y la fe.

Las actividades continuarán el sábado 28 de noviembre a las 19.30 horas con una misa presidida por el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo.

La celebración contará con la participación de Gustavo Larrazábal, obispo auxiliar de San Juan y exrector del santuario, además de otros sacerdotes que pasaron por la conducción de este espacio religioso.

Durante la jornada también se bendecirán las imágenes restauradas y se agradecerá por los trabajos que continúan realizándose en el santuario y en la gruta.

La misa será uno de los momentos centrales del aniversario, con la participación de la comunidad religiosa, los servidores y servidoras del lugar y los peregrinos que se acerquen a compartir la celebración.

El padre Koni hizo referencia al momento espiritual que atraviesan la sociedad y la Iglesia, y consideró que la convocatoria de fieles permite recuperar espacios de encuentro y reflexión.

“Es un contexto espiritual que tal vez nos hacía falta como país y como Iglesia“, expresó.