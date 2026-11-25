La joven de 15 años se encontraba en la puerta de su casa en el barrio La Gloria cuando un grupo de sujetos efectuó disparos. Fue trasladada al Hospital Paroissien, recibió atención médica y luego fue dada de alta. La Policía detuvo a dos sospechosos y secuestró un arma calibre 32.

Una adolescente de 15 años resultó herida por el roce de un proyectil durante un ataque a tiros ocurrido en el barrio La Gloria, de Godoy Cruz. Por el hecho, la Policía aprehendió a dos hombres de 23 y 19 años y secuestró un arma de fuego.

El episodio se registró alrededor de las 22.50, cuando un grupo de sujetos efectuó disparos mientras la joven se encontraba en la puerta de su domicilio.

Como consecuencia, la adolescente sufrió una lesión por el roce de uno de los proyectiles. Sus familiares la trasladaron al Hospital Paroissien, donde recibió asistencia médica y posteriormente fue dada de alta.

Dos detenidos y un arma secuestrada

Tras el ataque, efectivos policiales que realizaban tareas de patrullaje en el barrio Tres Estrellas identificaron a dos hombres cuyas características coincidían con las aportadas por testigos.

Al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron evadir a los uniformados e ingresaron a una vivienda del barrio Fuerza Segura. Sin embargo, fueron aprehendidos durante el procedimiento.

Los detenidos de 23 años y de 19. Durante el operativo, los efectivos secuestraron un arma de fuego calibre 32 que tenía dos cartuchos.

De acuerdo con la información policial, el hombre de 23 años registra antecedentes de 2022 por amenazas coactivas en concurso real con daño simple y por robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa. El joven de 19 años cuenta con antecedentes por amenazas, correspondientes a 2026.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Godoy Cruz, ambos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

En el procedimiento intervino personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa Departamental (UID).