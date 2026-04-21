Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa industrial busca electricista

Empresa mendocina dedicada a brindar soluciones eléctricas e industriales abrió una oportunidad de empleo para ampliar su equipo de trabajo. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

Ime S.A.C.I es una empresa con presencia en Mendoza, dedicada al desarrollo de soluciones eléctricas e industriales. Trabaja en proyectos de ingeniería, montaje y mantenimiento de sistemas eléctricos, brindando servicios a distintos sectores productivos.

Actualmente, abrió una oportunidad de empleo para ampliar su equipo técnico y acompañar el crecimiento de sus operaciones.

Acerca del puesto de trabajo

La empresa se encuentra en la búsqueda de un electricista industrial, con incorporación permanente, para sumarse a su equipo de proyectos eléctricos e industriales en la provincia.

La propuesta está dirigida a personas que residan en Mendoza y busquen desarrollarse en el ámbito industrial, dentro de un equipo técnico en crecimiento.

¿Cuáles son los requisitos?

Experiencia comprobable en electricidad industrial.

comprobable en electricidad industrial. Conocimientos en automatización: PLC, señales e instrumentación básica.

en automatización: PLC, señales e instrumentación básica. Armado y conexionado de tableros eléctricos.

y conexionado de tableros eléctricos. Lectura e interpretación de planos eléctricos y lazos de control.

y lazos de control. Capacidad para diagnóstico y resolución de fallas.

para diagnóstico y resolución de fallas. Disponibilidad para viajar.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en el puesto de trabajo deben enviar su CV al correo: rrhh@imesaci.com.ar