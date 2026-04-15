Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan choferes para aplicaciones de transporte con incorporación inmediata

Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan choferes para aplicaciones de transporte con incorporación inmediata

Mendoza

Empresario mendocino abrió una oportunidad laboral para sumar varios choferes a reconocidas aplicaciones de transporte. Conocé los requisitos y cómo postularte.

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Redacción ElNueve.com

Un particular, propietario de un vehículo, abrió una oportunidad de empleo en Mendoza.

El empresario se encuentra en la búsqueda de un chofer para trabajar a través de la aplicación Cabify.

Acerca del empleo

El puesto consiste en realizar viajes mediante las aplicaciones de transporte Cabify, Maxim y Uber, utilizando un vehículo ya disponible.

La incorporación es inmediata y está orientada a personas que ya se encuentren habilitadas en la plataforma.

  • Zona de trabajo: Gran Mendoza
  • Remuneración económica a convenir entre las partes

¿Cuáles son los requisitos?

  • Estar activo/habilitado en aplicaciones de transporte (excluyente)
  • Disponibilidad horaria
  • Poseer carnet profesional (excluyente)
  • Recomendaciones en el CV

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en la vacante de trabajo deben enviar su CV actualizado vía mail al: mzachoferes@gmail.com

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