Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan choferes para aplicaciones de transporte con incorporación inmediata

Empresario mendocino abrió una oportunidad laboral para sumar varios choferes a reconocidas aplicaciones de transporte. Conocé los requisitos y cómo postularte.
Un particular, propietario de un vehículo, abrió una oportunidad de empleo en Mendoza.
El empresario se encuentra en la búsqueda de un chofer para trabajar a través de la aplicación Cabify.
Acerca del empleo
El puesto consiste en realizar viajes mediante las aplicaciones de transporte Cabify, Maxim y Uber, utilizando un vehículo ya disponible.
La incorporación es inmediata y está orientada a personas que ya se encuentren habilitadas en la plataforma.
- Zona de trabajo: Gran Mendoza
- Remuneración económica a convenir entre las partes
¿Cuáles son los requisitos?
- Estar activo/habilitado en aplicaciones de transporte (excluyente)
- Disponibilidad horaria
- Poseer carnet profesional (excluyente)
- Recomendaciones en el CV
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en la vacante de trabajo deben enviar su CV actualizado vía mail al: mzachoferes@gmail.com