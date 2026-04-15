Oportunidad de empleo en Mendoza: buscan choferes para aplicaciones de transporte con incorporación inmediata

Empresario mendocino abrió una oportunidad laboral para sumar varios choferes a reconocidas aplicaciones de transporte. Conocé los requisitos y cómo postularte.

Un particular, propietario de un vehículo, abrió una oportunidad de empleo en Mendoza.

El empresario se encuentra en la búsqueda de un chofer para trabajar a través de la aplicación Cabify.

Acerca del empleo

El puesto consiste en realizar viajes mediante las aplicaciones de transporte Cabify, Maxim y Uber, utilizando un vehículo ya disponible.

La incorporación es inmediata y está orientada a personas que ya se encuentren habilitadas en la plataforma.

Zona de trabajo: Gran Mendoza

Remuneración económica a convenir entre las partes

¿Cuáles son los requisitos?

Estar activo/habilitado en aplicaciones de transporte (excluyente)

en aplicaciones de transporte (excluyente) Disponibilidad horaria

horaria Poseer carnet profesional (excluyente)

(excluyente) Recomendaciones en el CV

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en la vacante de trabajo deben enviar su CV actualizado vía mail al: mzachoferes@gmail.com