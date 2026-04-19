Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa electrónica suma personal en distintas áreas

Empresa mendocina dedicada a brindar soluciones tecnológicas y electrónicas abrió una oportunidad de empleo para cubrir distintos puestos. Conocé los requisitos y cómo podés postular.
Electrónica Bios es una empresa mendocina dedicada a soluciones tecnológicas y electrónicas, orientada a servicios técnicos, mantenimiento y desarrollo en el área industrial y electrónica.
Se destaca por trabajar con equipamiento especializado y brindar soluciones tanto a nivel técnico como operativo.
En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo en distintas áreas.
Puestos disponibles
Técnico Electrónico
Conocimientos y requisitos:
- CCNA, informática o carreras afines
- Cableado estructurado
- Reparación y puesta en marcha de UPS
- Sistemas fotovoltaicos
- Diseño de circuitos electrónicos
- Automatización y lectura de planos eléctricos
- Manejo avanzado de Office
Requisitos
- CV en PDF con foto
- Carnet de conducir vigente
- Residir en Mendoza
- Disponibilidad full time
- Título con certificación
Responsable de Depósito
Conocimientos y tareas:
- Control de stock e inventario
- Segmentación y clasificación de herramientas
- Manejo de sistemas de gestión (ERP, Excel, etc.)
- Recepción, almacenamiento y despacho de insumos
- Orden y mantenimiento del área
Requisitos
- CV en PDF con foto
- Carnet de conducir vigente
- Disponibilidad full time
- Trabajo en equipo
- Referencias comprobables
Técnico Electromecánico
Conocimientos y requisitos:
- Electricidad industrial
- Sistemas de refrigeración y aire acondicionado
- Lectura e interpretación de planos eléctricos
- Manejo avanzado de Office
Requisitos
- CV en PDF con foto
- Carnet de conducir vigente
- Residir en Mendoza
- Disponibilidad full time
- Título con certificación
- Referencias comprobables
Remuneración
- A convenir (indicar pretensión salarial)
¿Cómo postular?
Las personas interesadas en alguno de los puestos de trabajo deben enviar su CV actualizado al siguiente mail de contacto detallando el puesto al cual quieren postular: electronicabios.rrhh@gmail.com