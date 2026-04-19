Oportunidad de empleo en Mendoza: empresa electrónica suma personal en distintas áreas

Empresa mendocina dedicada a brindar soluciones tecnológicas y electrónicas abrió una oportunidad de empleo para cubrir distintos puestos. Conocé los requisitos y cómo podés postular.

Electrónica Bios es una empresa mendocina dedicada a soluciones tecnológicas y electrónicas, orientada a servicios técnicos, mantenimiento y desarrollo en el área industrial y electrónica.

Se destaca por trabajar con equipamiento especializado y brindar soluciones tanto a nivel técnico como operativo.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo en distintas áreas.

Puestos disponibles

Técnico Electrónico

Conocimientos y requisitos:

CCNA, informática o carreras afines

o carreras afines Cableado estructurado

estructurado Reparación y puesta en marcha de UPS

y puesta en marcha de UPS Sistemas fotovoltaicos

fotovoltaicos Diseño de circuitos electrónicos

Automatización y lectura de planos eléctricos

Manejo avanzado de Office

Requisitos

CV en PDF con foto

con foto Carnet de conducir vigente

Residir en Mendoza

Disponibilidad full time

Título con certificación

Responsable de Depósito

Conocimientos y tareas:

Control de stock e inventario

e inventario Segmentación y clasificación de herramientas

Manejo de sistemas de gestión (ERP, Excel, etc.)

(ERP, Excel, etc.) Recepción, almacenamiento y despacho de insumos

almacenamiento y despacho de insumos Orden y mantenimiento del área

Requisitos

CV en PDF con foto

en PDF con foto Carnet de conducir vigente

Disponibilidad full time

Trabajo en equipo

en equipo Referencias comprobables

Técnico Electromecánico

Conocimientos y requisitos:

Electricidad industrial

industrial Sistemas de refrigeración y aire acondicionado

y Lectura e interpretación de planos eléctricos

e interpretación de planos eléctricos Manejo avanzado de Office

Requisitos

CV en PDF con foto

en PDF con foto Carnet de conducir vigente

Residir en Mendoza

Disponibilidad full time

Título con certificación

Referencias comprobables

Remuneración

A convenir (indicar pretensión salarial)

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en alguno de los puestos de trabajo deben enviar su CV actualizado al siguiente mail de contacto detallando el puesto al cual quieren postular: electronicabios.rrhh@gmail.com