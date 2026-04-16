Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida concesionaria busca recepcionista

Reconocida concesionaria se encuentra en expansión y abrió una oportunidad del empleo para el área de la recepción en una de sus sucursales. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.
Toyota Yacopini es uno de los concesionarios oficiales de Toyota en Mendoza. Forma parte de un grupo empresarial con fuerte presencia en el sector automotriz, ofreciendo servicios de venta y posventa con altos estándares de calidad, enfocados en la atención al cliente y la eficiencia operativa.
En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para el área de la recepción en una de sus sucursales.
Acerca del trabajo
La concesionaria se encuentra en la búsqueda de un/a Recepcionista de Posventa, quien será responsable de brindar atención al cliente en el área de servicios, gestionar turnos y acompañar el seguimiento de las unidades.
- Modalidad: Presencial (horario cortado)
Principales responsabilidades
- Acompañamiento y contención del cliente
- Informar con precisión tiempos de espera
- Control y gestión de lista de turnos
- Seguimiento de unidades
- Programación y distribución de ingresos
¿Cuáles son los requisitos?
- Formación en Administración, Comunicación o carreras afines
- Manejo de situaciones conflictivas
- Experiencia en el rubro automotriz (preferente)
- Capacidad de resolución de conflictos
- Orientación al cliente y trabajo en equipo
- Proactividad
¿Qué ofrece la empresa?
- Remuneración competitiva
- Posibilidades de desarrollo personal y profesional
- Descuentos corporativos
- Buen ambiente laboral en una empresa líder
Cómo postular
Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su CV a:
- rrhh@toyotayacopini.com
- Asunto: RECEPCIONISTA POSVENTA