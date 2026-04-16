Oportunidad de empleo en Mendoza: reconocida concesionaria busca recepcionista

Reconocida concesionaria se encuentra en expansión y abrió una oportunidad del empleo para el área de la recepción en una de sus sucursales. Conocé cuáles son los requisitos y cómo postular.

Toyota Yacopini es uno de los concesionarios oficiales de Toyota en Mendoza. Forma parte de un grupo empresarial con fuerte presencia en el sector automotriz, ofreciendo servicios de venta y posventa con altos estándares de calidad, enfocados en la atención al cliente y la eficiencia operativa.

En esta ocasión, la empresa abrió una oportunidad de empleo para el área de la recepción en una de sus sucursales.

Acerca del trabajo

La concesionaria se encuentra en la búsqueda de un/a Recepcionista de Posventa, quien será responsable de brindar atención al cliente en el área de servicios, gestionar turnos y acompañar el seguimiento de las unidades.

Modalidad: Presencial (horario cortado)

Principales responsabilidades

Acompañamiento y contención del cliente

Informar con precisión tiempos de espera

con precisión tiempos de espera Control y gestión de lista de turnos

de lista de turnos Seguimiento de unidades

de unidades Programación y distribución de ingresos

¿Cuáles son los requisitos?

Formación en Administración, Comunicación o carreras afines

Comunicación o carreras afines Manejo de situaciones conflictivas

de situaciones conflictivas Experiencia en el rubro automotriz (preferente)

en el rubro automotriz (preferente) Capacidad de resolución de conflictos

de conflictos Orientación al cliente y trabajo en equipo

al cliente y trabajo en equipo Proactividad

¿Qué ofrece la empresa?

Remuneración competitiva

competitiva Posibilidades de desarrollo personal y profesional

de desarrollo personal y profesional Descuentos corporativos

corporativos Buen ambiente laboral en una empresa líder

Cómo postular

Los interesados en el puesto de trabajo deben enviar su CV a: